Özgür Özel: Gençlerimiz Ülke için Beka Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel: Gençlerimiz Ülke için Beka Sorunu

Özgür Özel: Gençlerimiz Ülke için Beka Sorunu

Özgür Özel, gençlerin yurt dışına gitme hayalinin asıl beka sorunu olduğunu belirtti.

18.05.2025 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir ülkenin beka sorunu, dünyanın gelişmiş ülkelerinin o ülke üzerinde hayal kurması değildir. O ülkenin gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmasıdır." dedi.

Özel, Çankaya Belediyesince Çukurambar Mahallesi'nde hizmete alınan Çankaya Gençlik Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 14-28 Mayıs 2023'te yapılan Genel Seçimlerin ardından partililerin "duygusal kopuş" yaşadığını ama 5 Kasım 2023'te göreve geldikleri kurultay süreciyle kendilerine bir şans daha tanındığını belirtti.

Yaptıkları tüm çalışmalarda gençlere şans verdiklerini vurgulayan Özel, CHP gençlik kollarından gelenlerin belediye başkanlığı koltuklarında oturmalarının kendileri için büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Özel, açtıkları gençlik merkezinin yeni nesle uygun olarak hazırlandığını kaydederek, diğer CHP'li belediyelerin de benzer uygulamaları hızla çoğaltacağını söyledi.

Gençlere, "yasakların yasak olduğu bir Türkiye" vadettiklerini ifade eden Özel, "Gençlere, vizesiz, yasaksız bir yaşam vadediyoruz. Türkiye'de başı sıkışan, bir beka, milli güvenlik sorunu tarif ediyor. Benim de bir 'beka sorunu' tarifim var. Bu ülkenin üzerinde herkesin gözü var. Ülkenin üzerinde herkes hayal kuruyor, plan yapıyor. Bu bir beka sorunu mu, 100 yıl önce öyleydi. O zaman birlik beraberlik içinde hep beraber bir beka sorunu varsa, dünyanın diğer ülkeleri Türkiye üzerinde olmayacak hayaller kuruyorsa, ne yapacağımızı gösterdik, evvelallah yine gösteririz." diye konuştu.

"Demokrasiye sonuna kadar sahip çıkıyoruz"

Özel, anketlere göre her dört gençten üçünün "Fırsatını bulursam, yurt dışına gitmek isterim" dediğini aktararak, "Bir ülkenin beka sorunu, dünyanın gelişmiş ülkelerinin o ülke üzerinde hayal kurması değildir. O ülkenin gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmasıdır. Biz, gençlerine başka ülkelerde hayal kurduran değil, onların gelecek hayallerini, Misak-ı Milli sınırları içine taşıyarak, Türkiye'nin beka sorununu aşacağız." dedi.

Partisinin, çok partili rejime geçen, kaybettiği seçimle yönetimi teslim eden ve bunu yerleştiren bir anlayıştan geldiğini anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Birileri demokrasiyi işine gelince binilen, işine gelince inilen bir tramvay olarak görüyor. Şimdi bu tramvaycılara karşı, o tramvaya dışından asılıp işine gelince atlayanlara karşı, tramvayın raylarını döşeyen, tramvayı memlekete getiren parti olarak bir kez daha demokrasiye sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bundan sonra da seçimle gelenin seçimle gittiğini, bu ülkede hem bir kez daha kurumsallaştıracağız hem bunu göstereceğiz. Hem de bunun dışında bir şeyi aklından geçirenlerin aklına alacağız hep beraber."

Konuşmasının ardından Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, milletvekilleri ve partililerle kurdele keserek gençlik merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Gençlik, Çankaya, Eğitim, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Gençlerimiz Ülke için Beka Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi
Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu
1,5 tonluk danasını satışa çıkardı İşte istediği fiyat 1,5 tonluk danasını satışa çıkardı! İşte istediği fiyat
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri
Böyle bir şey mümkün mü Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin
İş yeri sahibi “Bir şey olmaz“ dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi İş yeri sahibi "Bir şey olmaz" dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

21:23
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
20:03
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
19:24
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
13:15
Galatasaray yeni Muslera’sını buldu
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
13:12
İstanbul Havalimanı’nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
13:06
Arda Güler’in Galatasaray’a verdiği cevap ortaya çıktı
Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı
13:02
Galatasaray’ın efsaneleri Hagi ve Popescu İstanbul’da
Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu İstanbul'da
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok
13:01
’’Kasa’’ olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu’nu zora sokacak
''Kasa'' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak
12:47
Doktorla taksicinin yol kavgası cinayetle bitti
Doktorla taksicinin yol kavgası cinayetle bitti
12:38
Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu
Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu
12:38
Konteynerde skandal Derhal mühürlendi
Konteynerde skandal! Derhal mühürlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 21:47:13. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Gençlerimiz Ülke için Beka Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.