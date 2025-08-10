Özgür Özel: Herkesi Kucaklayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, aksine geçmişte geri bırakılanlara sahip çıkarak, kimseyi kutuplaştırmayıp, herkesi kucaklayarak hem Bahadın'a hem de Türkiye'de 'Geride kaldık, eksik kaldık, sorunumuz var.' diyen herkese 'Oh be, iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var.' dedirteceğiz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Yozgat'ın Sorgun ilçesine gelen Özel, burada partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Ardından Bahadın beldesine geçen Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Memleket Partisi'nin kapanma kararının ardından CHP'ye katılan Belediye Başkanı Sami Eroğlu ve meclis üyelerine rozet taktı.

Burada parti otobüsünden partililere seslenen Özel, eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, baba ocağı olarak gördükleri CHP'ye tekrar katılmasından dolayı teşekkür etti.

Baba ocağının tapusunun Mustafa Kemal Atatürk'te olduğunu vurgulayan Özel, sosyal, muhafazakar, milliyetçi, liberal ve Kürt demokratların birleşeceği yerin CHP olduğunu belirtti.

Bugün fiilen bir belediyeyi CHP'ye kattıklarını vurgulayan Özel, "Hem de birazdan belediye salonunda belediye ziyaretimizin ardından Memleket Partisi'nin değerli üst kademe yöneticilerini, MYK üyelerini, Genel Başkan Yardımcılarını, disiplin kurulu üyelerini, çok değerli önceki dönem milletvekillerimizi Cumhuriyet Halk Partisi'ne katacağız. Onların da rozetlerini takacağız. Yarından itibaren de 81 ilde il başkanlıklarımızın, 937 ilçede ilçe başkanlıklarımızın davetiyle Memleket Partililer Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelecekler, katılacaklar, güç verecekler. Hep birlikte çalışacağız. Ben Sayın Genel Başkanım Muharrem İnce'ye yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun." diye konuştu.

Hep beraber çalışacaklarını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Hepimizin aklında, fikrinde birlik var, beraberlik var. Seçim süreçlerinde ufak tefek kırgınlıklar, küskünlükler yaşanabilir. Ama bugün hep bir araya gelmiş, kırgınlıkları bir kenara bırakmış, kucaklaşmış ve yereldeki seçimden sonra genel seçimi, Atatürk'ün partisini orada da birinci parti yapmak isteyenleri görüyorum. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, aksine geçmişte geri bırakılanlara sahip çıkarak, kimseyi kutuplaştırmayıp, herkesi kucaklayarak hem Bahadın'a hem de Türkiye'de 'Geride kaldık, eksik kaldık, sorunumuz var.' diyen herkese 'Oh be, iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var.' dedirteceğiz."

Programa Muharrem İnce de katıldı

Memleket Partisi'nin kapanma kararının ardından CHP'ye yeniden katılan Muharrem İnce de CHP Genel Başkanı Özel'in, "Baba ocağının kapısı herkese açık." sözünün ardından tekrardan CHP'ye katıldığını ve kaldığı yerden tekrardan mücadele etmeye geldiğini söyledi.

İktidarın eğitim, tarım ve ekonomi politikalarını eleştiren İnce, Türkiye'nin CHP iktidarına ihtiyacı olduğunu savundu.

Özel'in gelecek seçimlerde CHP'yi birinci parti yapacağına inandığını kaydeden İnce, herkesin Özel'e destek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Özel ve beraberindekiler, Bahadın belediyesini ziyaret ederek, Başkan Sami Eroğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.