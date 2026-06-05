Özgür Özel: İktidar İçin Mücadeleye Devam

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, "Bu zorluklarla mücadele edeceğiz. Partimizi iktidar yapacağız" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gümüşhane programının ardından Tokat'a gitmek üzere kara yoluyla geçtiği güzergahta bulunan Sivas'ın Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde partililerle buluştu. İlk olarak Suşehri ilçesine gelen Özel, burada yol üzerindeki bir dinlenme tesisinde kendisini karşılamaya gelen partililerle selamlaştı. Ardından Koyulhisar ilçesine geçen Özgür Özel, yoldaki dinlenme tesisinde toplanan partililerle buluştu. İlgiyle karşılanan Özel, partililerle tokalaştıktan sonra tesislerde kendisini bekleyen kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. İktidar yürüyüşlerinin engellenmeye çalışıldığını iddia eden Özel, "Partimizde bir iktidar yürüyüşü yapıyorduk. Çok iyi bir şekilde 47 yıl sonra AKP'yi geride bırakıp birinci parti olmuşken, AKP'yi kurulduğu günden beri ilk kez yenmişken belediyelerde nüfusun yüzde 65'ini kazanmışken ve hep birlikte iktidara doğru yürüyorken Adalet ve Kalkınma Partisi, Erdoğan partimize bir kumpas kurdu. Partimizin iktidar yürüyüşünü engellemek için 4 kez üst üste kazandığımız ve son üçünde geçerli oyların tamamını aldığım kongreler yokmuş gibi bizi 6 yıl önce yapılan bir kongreye götürüp, o kongrenin sonucuna göre yönetilmemizi yönetmemizi ve maalesef, maalesef 13 defa bizi yendiği gibi yine yenmeyi hesaplıyor" dedi.

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Özel, "İşte sizinle birlikte bu oyunu bozmak için yürüyoruz. Sabah, öğle Tekke'de de söyledim. Şimdi Çevrecik'te de söyleyeceğim. Sözüme değer veren herkese diyorum ki, diyorlarmış ki 'Genel başkanımızı aldılar. Şimdi sandığa gidersek, seçim kazanırsak başarı başkalarına mı yazar? Biz sandığa gitmeyelim. Partiden istifa edelim'. Ben buradan sözüme değer veren tüm Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum. Partimdeyim. Partimizdeyiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Pazar günü beni seven sandığa koşsun. Ele güne karşı bakın beni seviyorsanız, öfke sözlerini bir kenara bırakın. Evet çok kızgınız, çok öfkeliyiz ama öfkeyi bir kenara bırakın. Öfkenizi mücadeleye çevirin. Partimize döndürelim. Bu zorluklarla mücadele edeceğiz. Partimizi Saray'ın planlarından, Saray'ın işgalinden kurtaracağız, iktidar yapacağız. Onun için, öfke sözleri yerine iktidar diye bağırın" diye konuştu.