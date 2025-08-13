Özgür Özel\'in Erdoğan\'a hakaretine AK Partili Baykoç\'tan sert tepki: Son çırpınış

CHP'de Aydın krizi yaşanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "lan" ifadesi siyasi tartışmaları alevlendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET

Partisinden ayrılan isimleri hedef alan ve Aydın'daki belediye başkanlıkları üzerinden sert sözler sarf eden Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta" ifadelerini kullandı. Özel, ayrıca CHP'li Efeler İlçe Başkanı'na "namussuz" derken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik sözleriyle de dikkat çekti.

AK PARTİLİ BAYKOÇ: "TÜKENMİŞ CHP SİYASETİNİN SON ÇIRPINIŞLARI"

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Özel'in ifadelerini "siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş çirkin sözler" olarak değerlendirdi. Baykoç'un açıklamaları şöyle:

"CHP'nin 'emanetçi' ve 'sözde' genel başkanının, Sn. Cumhurbaşkanımıza yönelttiği, kirli ama kendi ağzına yakışan, siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş çirkin sözlerine bugün bir yenisini daha eklemiştir. Kirli zihin dünyasının itirafı mahiyetindeki bu seviyesiz sözler, tükenmiş CHP siyasetinin son çırpınışlarıdır.

Partisi üzerinde hiçbir hâkimiyeti kalmamış Özgür Özel'in, arkadan hançerlediği eski genel başkanıyla arasındaki koltuk kavgaları ve parti içerisindeki taht, baht, rant kavgaları; CHP'nin bu hâle gelmesindeki anlayışlarının tezahürüdür.

Bu anlayışın kendilerine hayır getirmeyeceği gibi memlekete de fayda sağlamayacağı aşikârdır."