Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler

22.01.2026 08:50
Tutuklu gazeteci Enver Aysever'in cezaevinde Ekrem İmamoğlu'na "Hırsızın elini sıkmam" dediğini yalanlayan CHP lideri Özgür Özel'e Aysever'den yanıt geldi. Aysever, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada ilgili ifadeleri İmamoğlu'nun bizzat yüzüne karşı dile getirdiğini doğruladı.

Tutuklu gazeteci Enver Aysever'in, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kullandığı öne sürülen ifadeler yeniden gündeme geldi. Aysever'in avukatı Mikayil Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu iddialara yanıt verdi.

Özgür Özel mitingde yaptığı konuşmada gazeteci Enver Aysever'in İmamoğlu'nun cezaevi ziyareti sırasında "Ben hırsızın elini sıkmam" sözlerini gerçek olmadığını iddia etmişti. Avukat Dilbaz, açıklamasında müvekkilinin bilgisi ve talimatı doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduğunu belirterek, Aysever'in ilgili ifadeleri bizzat ve yüz yüze dile getirdiğini doğruladı.

"BEN HIRSIZIN ELİNİ SIKMAM" SÖZÜNÜ DOĞRULADI

Avukat Mikayil Dilbaz, cezaevi ziyareti sırasında Enver Aysever'in Ekrem İmamoğlu hakkında "Ben hırsızın elini sıkmam" ifadesini kullandığını açıkladı. Dilbaz, bu sözlerin Aysever'e ait olduğunu ve herhangi bir yanlış aktarım bulunmadığını ifade etti.

Enver Aysever'in avukatı Mikayil Dilbaz'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Müvekkilim Sayın Enver Aysever'in vekili olarak, kendisinin bilgisi ve talimatı üzerine bu açıklamayı yapma zaruriyeti doğmuştur. Müvekkilim; içeride Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında

'Ben hırsızın elini sıkmam' ifadesini kullandığını, ziyaret sırasında ise Sayın Özgür Özel'e hitaben 'Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz' sözlerini açıkça ve yüz yüze söylediğini tarafıma net biçimde beyan etmiştir.

Bugün kürsüden bu beyanların inkâr edilmesi, bir kişi tartışması değil; siyasette doğruluk, tanıklık ve etik sorunudur. Müvekkilim, içeride de dışarıda da hayatı boyunca hırsızlıkla mücadele ettiğini özellikle vurgulamaktadır.

Çünkü bugün mesele artık kişiler ya da partiler değil; ülkesini soyanlarla, ülkesini sevenlerin kavgasıdır. Müvekkilime göre; hırsızın partisi olmaz. Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur. Ve hırsızlık, bu ülke için açık bir beka sorunudur. Bu nedenle bu mücadele bir tercih değil, bir zorunluluktur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı, Atatürk'ün mirasıdır. Bu makam; gerçeği inkâr ederek, tanıkları yok sayarak, "olmamış" diyerek korunamaz. Müvekkilim, söylediği sözlerin arkasındadır. Bugün yapılan, bir kişiyi değil; siyasette dürüstlük ilkesini yalanlamaktır."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Çekmeköy mitinginde yaptığı konuşmada Enver Aysever'in Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyareti sırasında yaşandığı öne sürülen olayları yalanlamıştı.

Özgür Özel, "Yok efendim Silivri'de Ekrem Başkan gazeteciyi görmüş... Geçmiş olsun, sağ ol başkanım; bir karış yalan yazdı. Ben gittim, içeri girmiş gazeteci kardeşim, geçmiş olsun dedim, ziyaret ettim; bir kelimesi doğru değil" diyerek Aysever'i hedef almıştı.

