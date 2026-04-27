4 yıldır aydınlatılamayan cinayette aile adalet bekliyor

Türkiye genelinde faili meçhul dosyaların yeniden açılması, yıllardır cevap bekleyen acılı aileleri yeniden umutlandırdı. Bu kapsamda gözler, 2022 yılında Kars’ta öldürülen Mücahit İşge dosyasına çevrildi. Aradan geçen 4 yıla rağmen faillerin ortaya çıkarılamaması nedeniyle adalet arayışını sürdüren aile, yetkililere çağrıda bulunarak dosyanın bir an önce aydınlatılmasını istedi.

4 YILDIR AYDINLATILAMAYAN CİNAYET

Olay, Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Hacıpiri köyü yaylasında 27 Temmuz 2022’de meydana geldi. İddiaya göre hayvan hırsızlığı amacıyla bölgeye gelen kişi ya da kişiler tarafından öldürülen Mücahit İşge’nin failleri bugüne kadar tespit edilemedi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından ailenin verdiği isimler üzerine bazı şüpheliler gözaltına alındı ancak delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Geçtiğimiz yıl yeniden başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonlarda 5 kişi daha gözaltına alındı, ancak onlar da aynı gerekçeyle serbest kaldı.

“DEVLETİME GÜVENİYORUM”

Baba Musa İşge, oğlunun ölümünün ardından geçen 4 yıla rağmen faillerin bulunamamasına tepki göstererek, olayda husumet ihtimali olduğunu öne sürdü. O gece yaşananları anlatan acılı baba, oğlunun yanında gördüğü kişinin kısa süre sonra ortadan kaybolduğunu ve ardından silah sesleri duyduğunu ifade etti.

Baba İşge olayın yaşandığı gece oğlunun yanında A.A.'nın olduğunu, aradan kısa bir süre geçtikten sonra oğlunun öldürüldüğünü, olay yerine gittiğinde A.A'nın orada olmadığını söyleyerek, o gece yaşananları şöyle anlattı: "Yaylada bir sürüye ben bakıyordum, oğlum da ayrı bir sürüye bakıyordu. Gece bir ya da iki kez oğluma bakmaya gidiyordum. Yine bir gece yanına gittim, onu kaldırdım. Yanında bir iki dakika oturdum. Bu sırada A.A. geldi. Benden tütün sigarası istedi. Ben de sigarayı sarıp verdim. O oğlumun yanında kaldı, ben de kendi sürümün yanına döndüm. Aramızda yaklaşık 200-250 metre mesafe vardı. Sürüme vardığım sırada önce bir silah sesi duydum, ardından hızla oğluma ateş edildi. Bunun üzerine geri dönüp oğluma doğru koştum. Yanına gittiğimde onu yerde cansız halde buldum. Etrafıma baktım, A.A.'nın orada olmadığını gördüm. Bağırdım, çağırdım ama kimse yardıma gelmedi. Hemen telefonla ambulansı aradım. İki buçuk saat sonra jandarma ve ambulans geldi. Oğlumu alıp hastaneye götürdüler. Ancak oğlum hayatını kaybetti. Cenazesini alarak Iğdır'a getirdim. 2022 yılında benim oğlumu öldürdüler. Ancak o günden bu yana kimse bize yardımcı olmadı. Ben devletime, bayrağıma güveniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza ve Sayın Adalet Bakanımıza sesleniyorum: Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum. Geçen sene 5 kişi gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldılar. Biz adalet istiyoruz. Sayın Adalet Bakanımızın bize sahip çıkmasını istiyoruz. Oğlumun katillerinin bulunmasını istiyorum. Lütfen devletimiz bu cinayeti aydınlatsın, adalet yerini bulsun. Bu olay kapanmasın."

ANNEDEN YÜREK YAKAN ÇAĞRI

Anne Tevrat İşge ise yaşadığı acıyı dile getirerek yetkililere seslendi. Oğlunun evlilik hazırlığı yaptığını söyleyen anne, “Ben oğlumun katilinin bulunmasını istiyorum. Oğlum geri gelmez ama adalet yerini bulsun” sözleriyle adalet talebini yineledi.

Acılı anne, "Biz ekmeğimiz için çobanlığa gittik. Ama orada benim çocuğumu öldürdüler. Kimse bize bir şey söylemedi, kimse yardımcı olmadı. Ben oğlumun katilinin bulunmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimiz, savcılarımız ve hakimlerimiz ne olur oğlumun katilini bulun. Ben çok acı çekiyorum. Ben bir anneyim. İçim yanıyor. Lütfen bana yardım edin. Oğlum kimseye karışmazdı. Neden onu öldürdüler? Neden onun peşine düştüler?" dedi.

YENİDEN AÇILAN DOSYALAR UMUT OLDU

Adalet Bakanlığı’nın 75 ilde yüzlerce faili meçhul dosyayı yeniden ele alması, İşge ailesi için de yeni bir umut kapısı oldu. Aile, dosyanın kapanmamasını ve sorumluların bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyor.

“ADALET YERİNİ BULSUN”

Yıllardır süren belirsizlik içinde yaşam mücadelesi veren aile, tek bir talepte birleşiyor: Oğullarının katillerinin bulunması ve adaletin sağlanması. İşge ailesine göre, bu sadece kendi acılarının değil, benzer olayların tekrar yaşanmaması için de büyük önem taşıyor.