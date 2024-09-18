Özgür Özel, İnsan Hakları Yetkilisi ile Görüştü

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Birimi Direktörü Hugh Williamson ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Birimi Direktörü Hugh Williamson'u, Genel Merkez'deki makamında kabul etti. Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul Milletvekili Türkan Elçi eşlik etti.