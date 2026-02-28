Özgür Özel: İran'a Saldırı Uluslararası Hukuka Aykırı - Son Dakika
Özgür Özel: İran'a Saldırı Uluslararası Hukuka Aykırı

Özgür Özel: İran'a Saldırı Uluslararası Hukuka Aykırı
28.02.2026 23:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'a yapılan saldırıları kınadı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Maalesef bugün berbat bir güne uyandık. Uyanmamızla birlikte eli kanlı İsrail'in yüz bulduğu Trump'la birlikte bu kez de İran'a saldırdığını gördük. Yapılan bu saldırılar uluslararası hukuka tamamen aykırı. Dünyanın yerleşik düzenini, Birleşmiş Milletler'in kurallarını tamamen dışlayan bir keyfilik ve bir gözü dönmüşlükten ibarettir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da düzenlediği 'Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve İftar Programı'na katıldı. Programda konuşan Özel, "Maalesef bugün berbat bir güne uyandık. Uyanmamızla birlikte eli kanlı İsrail'in yüz bulduğu Trump'la birlikte bu kez de İran'a saldırdığını gördük. Yapılan bu saldırılar uluslararası hukuka tamamen aykırı. Dünyanın yerleşik düzenini, Birleşmiş Milletler'in kurallarını tamamen dışlayan bir keyfilik ve bir gözü dönmüşlükten ibarettir" şeklinde konuştu.

Sivillerle ilgili endişelerini Burdur programında dile getirdiğini hatırlatan Özel, "Maalesef bir ilkokulun hedef alındığını ve ilkokulda kaybedilen öğrenci sayısının 80'in üzerine çıktığını biraz önce öğrendim. Bu vahşetin bir an önce durdurulması için Türkiye'deki tüm siyasi partilerin birlik, beraberlik ve kararlılık içinde davranmaları son derece önemlidir. Rahmetli Erbakan'ın, Irak Savaşı sırasında 'Önce Irak'ı ele geçirecekler, Suriye'ye yerleşecekler, İran'a saldıracaklar ki sıra Türkiye'ye gelsin' dediğini unutmamalıyız" diye konuştu.

Ölümünün 15'nci yıl dönümünde rahmetle andığı Necmettin Erbakan'ın Irak tezkeresinin TBMM'ye geldiği dönemde gösterdiği tavra değinen Özel, "O tezkere, kapalı bir oturumda Sayın Bülent Arınç'ın yönetiminde, rahmetli Deniz Baykal'ın 2 saati bulan bir konuşmasıyla, CHP ve AK Parti'den 99 milletvekilinin oylarıyla reddedilmişti. O reddediliş daha sonra Kuzey Irak'tan başlayarak tüm Irak'ı istila edecek ve Müslüman kanı akıtacak bir utancın topraklarımızdan geçerek başlamasına engel olmuştu" ifadelerini kullandı.

Özel, "Ben buradan bu dostluk, muhabbet masasından, bu iftardan hem İran konusunda son derece kararlı olacak bir siyasi birlikteliğe ihtiyacımız olduğunu hükümetimize hatırlatmak istiyorum hem de Trump'ın 'Gazze'yi gördüm, çok beğendim. Orada Filistinlilerin işi yok. Onları etraftaki Müslüman ülkelere süpüreceğim. Oraya oteller, kumarhaneler inşa edeceğim. Önünde de doğal gaz, hidrokarbon varmış. Orayı istiyorum' dediğini unutmadık diyorum. Şimdi adına 'barış' dediği bir işgal masası kurdu. O masaya davet edilen ülkelerden maalesef kabul edenler arasında Türkiye de vardı. Ama kabul edildiğinde o masada Filistin'in olmamasını 'İsrail de yok' diye açıklıyorlardı. Şimdi bir oldubittiyle İsrail'i de o masaya oturttular. Filistin'in olmadığı, İsrail'in olduğu, adının 'barış', öz niyetinin de 'Filistin'i, Gazze'yi işgal' olan o masadan da bir an önce Türkiye'nin kalkması gerektiğini temenni ediyor ve bu çağrımızı bir kez daha yineliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

