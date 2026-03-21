Özgür Özel: İran'daki saldırı insanlık suçudur - Son Dakika
Özgür Özel: İran'daki saldırı insanlık suçudur

Özgür Özel: İran\'daki saldırı insanlık suçudur
21.03.2026 19:09
CHP lideri Özgür Özel, İran'daki okul saldırısını kınayarak, uluslararası hukuk ihlallerine dikkat çekti.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Amerika'nın ve İsrail'in düzeni, dünya düzeni değildir. İran'da masum insanların hedef alınması, bir okula yapılan saldırıda 165 kız çocuğunun öldürülmesi insanlık suçudur" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika'nın ve İsrail'in düzeni, dünya düzeni değildir. İran'da masum insanların hedef alınması, bir okula yapılan saldırıda 165 kız çocuğunun öldürülmesi insanlık suçudur. Bu suça karşı hukuk ve vicdan zemininde birleşmek zorundayız. Uluslararası hukuk ihlallerine karşı imza kampanyası başlatan Sayın Ahmet Davutoğlu ve Richard Falk'a teşekkür ediyor, adaletten ve çocukların yaşam hakkından yana olan tüm yurttaşlarımızı imza vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, paylaşımında ayrıca, 'change.org' platformunda başlatılan imza kampanyasının linkine yer verdi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Özgür Özel: İran'daki saldırı insanlık suçudur - Son Dakika

SON DAKİKA: Özgür Özel: İran'daki saldırı insanlık suçudur - Son Dakika
