Özgür Özel, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Atatürk'ü andı - Son Dakika
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Özgür Özel, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Atatürk'ü andı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı. Özel, başta Atatürk olmak üzere bağımsızlık kahramanlarını andı; İstanbul'a, Cumhuriyet'e ve milletin iradesine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. İstanbul'dan işgal sökülüp atılırken, bu topraklarda milletin iradesine karşı hiçbir gücün barınamayacağı bir kez daha tarihe yazıldı. 103 yıl sonra da görevimiz aynıdır, İstanbul'a, Cumhuriyet'e ve milletin iradesine sahip çıkmaktır. Kurtuluşun kutlu olsun İstanbul."

Kaynak: AA
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