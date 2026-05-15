Özgür Özel, İzmir\'de Açılış Törenine Katıldı

15.05.2026 20:48
CHP lideri Özgür Özel, İzmir'de gençlere hitaben yaptığı konuşmada kentsel dönüşüme dikkat çekti.

'BİZ HEP BERABER GÜÇLÜYÜZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Buca Belediyesi Edip Akbayram Etüd Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Sporium Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Törende, Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram ve Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da yer aldı. CHP Genel Başkanı Özel, "Edip Akbayram herhalde en çok gençlerin ağzında yaşamayı severdi. Adı yaşayacak, gençlerle yaşayacak. Naim Süleymanoğlu da Türkiye'nin dünyadaki gururudur. Dünyayı kaldıran adamdır. Kendi kilosunun 3 katından 10 kilo fazlasını kaldıran, tarihe geçen, kırılamayacak rekorları kıran birisidir. Bu ülkenin gücüne güç katmış, canına can katmış, damarlarımızla aynı kanın aktığı canlarımızı, kardeşlerimizi ayrı ayrı selamlıyorum. İyi ki varsınız. Biz hep beraber güçlüyüz" dedi.

Buca'nın öğrenci kenti olduğunu vurgulayan Özel, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, 'yasaksız Türkiye vizesiz Avrupa' sözünü verdi. Konuşmaların ardından plaketler takdim edildi ve açılış kurdelesi kesildi.

'İZMİR, KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HEP GERİDE BIRAKILDI'

Özel, daha sonra Karabağlar Dönüşüm Modeli Osman Aksüner Mahallesi 1'inci Etap Kentsel Tasarım Proje Lansmanı'na katıldı. Lansmanda konuşan Özel, "Karabağlar'da bir kentsel dönüşümün vaktinin geldiğini, geçtiğini hep düşündüm. Çoğu zaman da çok üzülerek baktım, çünkü burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yerel yönetim sorumlulukları var. Yerel yönetimlere kentsel dönüşüm konusunda tam yetki ve tam destek vermeli. Kaynağıyla, yurt dışından bulabileceği uygun finans modelleriyle, kendisinin çeşitli kaynaklarını kullandırarak her türlü desteği vererek bu işin yerel yönetimlere bırakılması lazım. İzmir, kentsel dönüşümde hep geride bırakıldı. Karabağlar'daki birinci etabın 3 yılı bulmadan anahtarlarının teslim edildiği günü görürüz. Bir kulağımla, bir gözümle bu projeyi takip ediyor olacağım" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'DE ÇOK BÜYÜK BİR MORAL MOTİVASYON YARATTI'

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu, Heval Savaş Kaya, Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol İzmir'de tutuklu durumdalar" diyen Özel, "Kooperatif davasında ve 2 Nisan günü, duran kooperatiflerin hepsinin harekete geçtiğini büyük bir memnuniyetle gördük. Birinci etabının anahtar teslimlerine başladık. Yıl sonuna kadar birinci etabın, projenin tamamlanacağını, anahtarlarının verileceğini müjdeledik. Geçmişte üzülen, protesto edenlere anahtarlarını vermeye başladık. Bu İzmir'de çok büyük bir moral, motivasyon yarattı" diye konuştu.

Yağmur ÖNGÜN- Nevra UÇKAÇ/İZMİR,

Kaynak: DHA

