Özgür Özel İzmir'de Basın Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşen Özel, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan fezlekenin sorulması üzerine "Biz millete güvenerek siyaset yapıyoruz." dedi.

Gazetecilerin, Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin yayımlanmasıyla ilgili konuşmasının eleştirildiğini belirtmesi üzerine Özel, şunları söyledi:

"Bombalar geliyor iki taraftan da iki kişi hayatını kaybetmiş, göğe doğru yükseliyor, melek, kanatları, başında hareler var. Peygamber öyle resmedilmez. Peygamber melek değildir, kanadı olmaz. Peygamberin resmedilmesi zaten düşünülemez. Ben ilk başta 'Çok yanlış yapmışlar.' dedim. Sonradan baktım, gökyüzünde diyor ki 'Benim adım Muhammed', öbürü de diyor 'Benimki de Musa.' 'Doğduğunda peygamberin adının verildiği çocuklar ölüyor bu savaşta' diyorlar ve 'Melek olup uçuyorlar' diyorlar. Bu kısmı yanlış dedim ve bu kabul üzerinden bu linç haksız dedim."