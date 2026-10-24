Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin yürüyüşüne katılarak iki sıra arkada yürüdü - Son Dakika
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Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin yürüyüşüne katılarak iki sıra arkada yürüdü

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Özgür Özel, İzmir\'de gazetecilerin yürüyüşüne katılarak iki sıra arkada yürüdü
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de basın meslek örgütlerinin basın çalışanları için düzenlediği yürüyüşe katıldı. Özel, Alsancak'tan Gündoğdu Meydanı'na süren yürüyüşte gazetecilerin iki sıra arkasından yürüdü ve siyasi değerlendirme yapmadı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de basın meslek örgütleri tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki programı kapsamında Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere basın meslek örgütleri tarafından basın çalışanları için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne başlayan yürüyüş, Gündoğdu Meydanı'na kadar devam etti. Özel, gazetecilerin iki sıra arkasından yürüyerek eşlik etti. Yürüyüş, Gündoğdu Meydanı'ndaki Zübeyde Hanım Anıtı'na kalem bırakılmasıyla son buldu. Özel, "Gazetecilerin sözünün en üstte kalması için bugün ben bir açıklama yapmayacağım. Sadece haber alma hakkımızın teminatı olan basın emekçilerinin sonuna kadar arkasındayız. Örgütlü birlikteliklerini kutluyorum. Onlara destek olmaya geldim. Hiçbir siyasi değerlendirme yapmıyorum" dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise "Gazetecilik, kendisiyle aynı düşünmeyen gazetecinin de haber yapma hakkını savunabilmektir. Basın meslek örgütleri ve gazeteciler olarak tek talebimiz özgürce mesleğimizi yapmaktır. Tüm meslektaşlarımızı, halkımızı bu mücadeleye dahil olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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