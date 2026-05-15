Özgür Özel, İzmir'de Yeni Spor Kompleksi'ni Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel, İzmir'de Yeni Spor Kompleksi'ni Açtı

Özgür Özel, İzmir\'de Yeni Spor Kompleksi\'ni Açtı
15.05.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nin açılışında partisine destek istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Bayraklı Belediyesince düzenlenen "Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi Açılışı ve Yeni Araç Filosu Tanıtımı"na katıldı.

Özel, Refik Şevket İnce Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nin önünde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, tüm saldırılara rağmen CHP'nin, ortaya koyduğu hedeflere doğru yürüdüğünü söyledi.

İki hedeflerinin bulunduğunu anlatan Özel, bunların yerelde doğru hizmetleri yaparak milletin gösterdiği takdire layık olmak ve gerçekleştirdikleri iyi hizmetlerle vatandaşların desteğinin yerel seçimlerden sonra genel seçimlerde de sürmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Özel, partisinin bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz gelince sosyal yardımı kesecektik ya, milleti öyle korkutup 'Aman CHP'ye oy vermeyin.' diyorlardı ya, 1 olan rakam 4,6'ya ulaştı. Arkadaşlarımız 5 kat sosyal yardım yapıyor. Bunun için önemli bir yürüyüşü sürdürüyoruz. 'Ne oluyor?' diye bakarsanız bir yandan saldırı oluyor, takdir görülüyor, bir yandan hizmet görülüyor, takdir görülüyor, bir yandan bu hizmetler iktidar tarafından görülünce belediyelerimiz ve partimiz saldırı altında, saldırı ve zulüm görüyor. Biz, asla ve asla hiçbir saldırıya, hiçbir zulme teslim olmayız."

Özel, hizmetlerinden dolayı Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve tüm ekibine teşekkür etti.

Hükümetin politikalarını eleştiren Özel, şunları kaydetti:

"Bugün ülkeden düşman kovalayacağımız yok ama bugün ülke çarpık bir zihniyetin işgali altındadır. Gazi'nin getirdiği cumhuriyetin kazanımı, 'Sandıkla gelmiş ama sandıkla gitmem.' diyen bir anlayışın işgali altındadır. Sandığı ortadan kaldırmak için yenemediği rakiplerini ortadan kaldırmanın, 24 yıl sonra kendisini ilk kez yenmiş partinin geleceğine darbe yapmaya çalışan, demokrasiden nasibini almamış, sandıktan korkan bir anlayışın zulmü altındadır. Yoksuldan alıp zengine verenlerin, emeği sömürenlerin, örgütlenme özgürlüğünün önüne geçenlerin, alın terinin karşılığını vermeyenlerin, Türkiye'deki en kıymetlilerimizi, yıllarca elleri nasırlanmış, dirsekleri çürümüş, gözlük camları büyümüş emeklileri 20 bin liraya mahkum edenlerin, asgari ücreti açlık sınırı altında tutanların işgali altındadır."

"Bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam"

Özel, erken seçim çağrısı yaparak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Koyalım sandığı, görelim bakalım millet ne diyor. Gelin, bu milletin önüne ama bu haziranın sonunda ama eylülün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor, bir görsün. Hani diyorsunuz ya 'CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık demek.' Millet, eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer, 5 yıl daha görev alırsın, rahat edersin, kendince önüne bakarsın. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir öz güvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. Bu millete güveniyorsanız çıkın karşımıza."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de programda konuşma yaptı.

Özel ve beraberindekiler, daha sonra kurdele keserek Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, İzmir'de Yeni Spor Kompleksi'ni Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:24:18. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel, İzmir'de Yeni Spor Kompleksi'ni Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.