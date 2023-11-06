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Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun birikimlerinden yararlanmayı sürdüreceğiz - Son Dakika

Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun birikimlerinden yararlanmayı sürdüreceğiz

Son Güncelleme: 06.11.2023 11:36

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve 81 il başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in mezarını ziyaret etti. Özel, Ecevit'in mezarına çelenk bıraktı ve dua etti. Özel, Ecevit'in başarılarını anarak, ona layık olmaya çalışacaklarını belirtti.

Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun birikimlerinden yararlanmayı sürdüreceğiz (2)

ECEVİT'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel ve beraberindeki 81 il başkanı, ölümünün 17'nci yıl dönümünde partisinin 3'üncü Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Özel, Ecevit'in mezarına partisinin çelengini bıraktıktan sonra dua etti. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, "Bugün; 1970'lerde yapılan 2'si yerel, 2'si genel seçimden partimizi birinci parti olarak çıkarma başarısını gösteren, çok partili dönemde şüphesiz CHP'nin en büyük başarılarına imza atan, üstlendiği başbakanlık görevi sırasında Kıbrıs'taki mezalime son veren, Kıbrıs'a yapılan askeri hareketa 'Barış Harekatı' adı veren, 'Biz sadece Türklere değil, Rumlara da barış getirmeye gidiyoruz' diyen ve o karardan sonra Kıbrıs'taki Türk vatandaşlarının, Türklerin katledilmesini durduran, bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmasının yolunu açan, bütün bu yaşananlara rağmen Rum halkıyla ve Yunanistan ile ilişkiler noktasında son derece diplomatik bir çerçeveyi yeniden sağlayabilmiş muhteşem bir devlet adamının huzurundayız. Biz burada 81 il başkanımızla birlikte Genel Başkanımızın ve Başbakanımızın huzurundayız. Ona layık olmaya, partimize layık olmaya çalışacağız. Onun genel başkanlığı devraldığı; Lozan kahramanı, Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa'yı, İsmet Paşa'nın ölümünden sonra yerine geldiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem Kurtuluş Savaşı'na hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne katkı yapan tüm devlet adamlarını, tüm genel başkanlarımızı minnetle anıyoruz. Bugün burada Sayın Genel Başkanımızın huzurunda saygıyla bulunuyoruz. Ona layık olmaya çalışacağız" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun birikimlerinden yararlanmayı sürdüreceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun birikimlerinden yararlanmayı sürdüreceğiz - Son Dakika
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