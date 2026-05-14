Özgür Özel, Koç Ailesini Kabul Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'u kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberlerindeki heyeti makamında kabul etti. Koç ailesinin CHP lideri Özel'i Koç Topluluğu'nun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe davet ettiği belirtildi. Yapılan görüşmede CHP Başkanı Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de eşlik etti. - ANKARA