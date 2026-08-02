Özgür Özel, Mamak'ta Cemevi Temel Atma Törenine Katıldı - Son Dakika
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Özgür Özel, Mamak'ta Cemevi Temel Atma Törenine Katıldı

Özgür Özel, Mamak\'ta Cemevi Temel Atma Törenine Katıldı
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Özgür Özel, Mamak'ta yapılacak Kültür Merkezi ve Cemevi'nin temel atma törenine katıldı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mamak Belediyesi tarafından yapılacak Kültür Merkezi ve Cemevi'nin temel atma törenine katıldı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mamak Belediyesi tarafından Ege Mahallesi'nde yapımına başlanacak Kültür Merkezi ve Cemevi temel atma törenine katıldı. Törene ayrıca Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Özel, yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda inşa edilecek merkezde cemevinin yanı sıra aşevi, kütüphane, emekli yaşam merkezi de yer alacağını bildirdi. Özel, cemevlerinin ibadethane olduğunu belirterek, "Cemevleri canların bir olduğu, iri olduğu, diri olduğu kapılardır; inancın, hoşgörünün ve adaletin tesis edildiği mekanlardır. Birileri kulağını tıkasa da bizim için cemevleri ibadethanedir. Bu duygularla cemevimiz ilçemize, Ankara'mıza hayırlı olsun" dedi.

Özel, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in göreve geldiği günden bu yana yoğun şekilde çalıştığını belirterek, "İlk günden itibaren büyük bir heyecanla, günün erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar Mamak'a hizmet ediyor. Biz de onun hizmetinden, gayretinden ve enerjisinden razıyız" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMSAL BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ'

Alevi toplumunun geçmişte büyük acılar yaşadığını söyleyen Özel, "Bu ülkeyi yönetenlerin ve bundan sonra yönetecek olanların Alevi toplumuna rızalık borcu vardır. Çünkü Aleviler bu ülkede çok acı çektiler, çok bedeller ödediler. Kerbela'dan Çorum'a, Maraş'tan Sivas'a kadar bu zulümler, bu katliamlar devam etti. Ama Alevi toplumu acıyı silahla değil, sözle, sabırla yenmeye çalıştı" diye konuştu.

İktidara gelmeleri halinde Alevilerin taleplerini karşılayacaklarını ifade eden Özel, "Sizden Yeni Parti'nin Genel Başkanı olarak rızalık almaya geldim. Bu yürüyüşün sonunda iktidara ulaştığımızda devlet adına Alevilerden rızalığı alacağımıza söz veriyorum. Son Alevi, 'sorunum kalmadı' diyene kadar Alevilerin sorunlarını çözmek için mücadele edeceğiz. Toplumsal barışı ve mutabakatı mutlaka sağlayacağız. Türklerin ve Kürtlerin sarsılmaz barışı, Alevilerin ve Sünnilerin eşit vatandaş hissetmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınması gerektiğini belirten Özel, "Cami ibadethane ise cemevi de ibadethanedir. Alevilik bir kültür değil, bir inançtır. Semah müzik değil, ibadettir. Alevilerle ilgili oluşturulan yapıların Alevi toplumunun rızası alınmadan şekillendirilmesini reddediyoruz. Madımak'ın utanç müzesi olacağı güne kadar bu mücadelenin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

'YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ'

Yerel seçimlerin ardından partilerine yönelik baskılar olduğunu belirten Özel, "31 Mart'tan bu yana operasyonlarla, tehditlerle ve şantajlarla saldırı altındayız. Ama ne derlerse desinler, 'Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan.' Siz yanımızda oldukça biz korkmadan iktidara yürüyeceğiz. Önemli olan doğru yolda olmaktır, hakkaniyetli bir yolda olmaktır. Bu yolu sizlerle birlikte yürüdüğüm için onur duyuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, Mamak'ta Cemevi Temel Atma Törenine Katıldı - Son Dakika

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