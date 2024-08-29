Manisa'da Çiftçi Mitingine katılan Özgür Özel traktörlerle karşılandı

Politika

Manisa'da Çiftçi Mitingine katılan Özgür Özel alanda çiftçiler tarafından traktörlerle karşılandı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen Çiftçi Mitingine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada çiftçiler tarafından traktörlerle karşılandı.

Miting öncesi çiftçilerle sohbet eden Özel bölgede sebze ve meyve yetiştiren çiftçilerin sıkıntılarını dinledi. Ardından meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada vatandaşlara seslenerek çiftçilerin sıkıntılarını dile getirdi.

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Çiftçi Mitingine traktörlerle katılan çiftçiler.

Özgür Özel'in alana gelişi.

Özgür Özel çiftçilerin sıkıntılarını dinledi.