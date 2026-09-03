Özgür Özel, memleketi Manisa'da üzüm üreticileriyle buluştu ve TMO fiyatları açıklamalı dedi - Son Dakika
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Özgür Özel, memleketi Manisa'da üzüm üreticileriyle buluştu ve TMO fiyatları açıklamalı dedi

Özgür Özel, memleketi Manisa\'da üzüm üreticileriyle buluştu ve TMO fiyatları açıklamalı dedi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesi'nde üzüm üreticileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Üreticinin maliyetlerinin arttığını belirten Özel, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir an önce alım fiyatlarını açıklaması gerektiğini söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da üzüm üreticileriyle bir araya geldi.

Doğup büyüdüğü Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesi'nde Yavuz Sarı'ya ait hasat sonrası kurutma yapılan alanda üreticileri ziyaret eden Özel, kurutma sergilerini gezdi.

Üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen Özel, daha sonra mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Özel, burada gazetecilere, çocukluğunda üzüm bağları ve pamuk tarlalarında çalıştığını, tarımla olan aşinalığının burada başladığını söyledi.

Manisa'nın Türkiye'de "üzümün başkenti" olduğunu ifade eden Özel, üreticinin maliyetinin arttığını, ürünlerin maliyetinin altında satılmak zorunda kalındığını belirtti.

Özel, üreticinin yaşadığı sorunun çözümü için Toprak Mahsulleri Ofisinin bir an önce üzüm alım fiyatlarını açıklaması gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Şimdi buradan Manisa'daki ve Türkiye'deki bütün üzüm üreticileri adına sesleniyoruz. Buradaki insanların bu sene sorununu çözün. Gelecek seneye bu üretimi yapacak insanların kalmaması, bu ülkenin en büyük felaketi olur. Bu borçların kapatılması için üzüme ciddi ve güçlü bir destekleme yapılması lazım. Bunu buradan Türkiye'ye ilan ediyorum. Bundan 3 sene önce 1 kilo üzüm satıp 3 litre mazot alanlar, bugün 1 kilo üzüm satınca 1 litre mazot alamaz hale geldiler. Bunu görmek lazım."

İktidara gelmeleri halinde tarım politikalarında yapacakları düzenlemelere ilişkin de bilgi veren Özel, "Tarım için, çiftçilik, hayvancılık, üretim yaparken kullanılmış bütün kredilerin faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz. Anaparayı üç yıla böleceğiz. Hepinize rahat bir nefes aldıracağız." diye konuştu.

Özel, çiftçiliği bırakmak zorunda kalan ve yeniden üretime dönmek isteyenlere de destek vereceklerini ifade ederek, bu kişilere "ikinci şans" kredisi sağlanacağını anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel, memleketi Manisa'da üzüm üreticileriyle buluştu ve TMO fiyatları açıklamalı dedi - Son Dakika

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