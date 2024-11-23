Özgür Özel, Onur Günay\'ın Cenaze Namazına Katıldı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Makedonya'da vefat eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay'ın İzmir'deki cenaze namazına katıldı.

Makedonya'nın Üsküp kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Günay için Atiye- Ali Çiçek Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Yağışlı hava nedeniyle cenaze namazı cami içinde kılındı. Cenaze camiye getirildikten sonra Onur Günay'ın eşi İmran Kübra Günay ve bazı yakınları tabuta sarıldı.

Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer de katıldı.

Cenaze namazından önce davet üzerine bir konuşma yapan Özel, rahmetli Onur Günay'ın şeker hastası olduğunu ancak rahatsızlığına rağmen parti için çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

CHP'de grup başkanvekilliği yaptığı dönemde Onur Günay'ın kendisine Soma davası sürecinde çekilen bir fotoğrafını ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün çekilen fotoğrafını hediye ettiğini anlatan Özel, en üzgün ve mutlu olduğu anlara ilişkin bu fotoğrafları odasına astığını söyledi.

O fotoğrafların asılı kalmaya devam edeceğini kaydeden Özel, "Çok zor. 3 yaşında bir evladı emanet etti başta annesine, babasına, İmran'a, hepimize... İyi ki var, ona bakıp Onur'u hatırlayacağız. O büyüyecek, Onur'un yerini alacak. Ahmet, evin büyük oğlu olmanın, tek evladı olmanın sorumluluğunu alacak artık. Hepimiz onlarla dayanışma içinde olacağız. Bu acı başka türlü taşınacak bir acı değil. Günay ailesi evlatlarını bugün toprağa veriyor ama bilsinler ki Türkiye'nin en büyük ailesinin evladı olarak hepimiz, Onur'un hatırasını gönlümüze basıyoruz." dedi.

Günay'ın cenazesi Güzelbahçe Yelki Mezarlığı'nda toprağa verildi.