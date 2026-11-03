Özgür Özel 'parayla siyaset' iddiasını 'hakkımı helal etmeyeceğim' diyerek yanıtladı - Son Dakika
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Özgür Özel 'parayla siyaset' iddiasını 'hakkımı helal etmeyeceğim' diyerek yanıtladı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM grup toplantısında hakkındaki 'parayla siyaset' iddiasına 'Ömrüm boyunca hakkımı helal etmeyeceğim' diyerek tepki gösterdi. Özel, BM Genel Sekreterliğine aday Feridun Sinirlioğlu'na desteklerinin süreceğini de açıkladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Benimle yolu bir yerde kesişmiş bir kişiye, burada birlikte milletvekilliği yaptığım şimdi siyasetin dışında, siyasetin içinde olana sorun, bir tane laf duyarsınız: 'Özgür Özel'in parayla işi olmaz'." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine aday gösterilen Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu aradığını belirtti.

Arkadaşlarına görev vererek dünyadaki iktidar, iktidar ortağı ve muhalefetteki bütün kardeş partilerin genel başkanlarına bir mektup kaleme aldığını kaydeden Özel, Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreteri olması için ana muhalefet partisi olarak verdikleri desteği ifade ettiklerini aktardı.

BM fikrinin önemli olduğunu ve bu fikrin sahibi bir parti olduklarını dile getiren Özel, savaşların olmaması için gayret gösteren bir kurumun Feridun Sinirlioğlu'nun yönetiminde olmasının faydalarını dile getirdiklerini vurguladı. Sinirlioğlu'na başarı dileklerini ileten Özel, desteğe devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti'ye karşı tarihte ilk kez seçim kazanan kadrolar olduklarını, anketlerde öne geçtiklerinde hedef gösterildiklerini savunan Özel, "Oysa millet, bize belediyeleri verdiğinde 'bu seçimin kaybedeni yok' demiştik. 'Kimse oy verdiğine pişman olmayacak, oy vermeyenler pişman olacak' demiştik. 'Bundan sonra kavganın değil hizmetin içindeyiz' demiştik. Sindiremediniz." diye konuştu.

Seçilmiş kadroların hapishaneye atıldığını, muhalefeti sessizleştirmek için televizyon ve gazetelerin kapatıldığını, partinin genel başkanının itibarına saldırılmaya çalışıldığını ileri süren Özel, hedefin muhalefeti seçeneksiz bırakmak olduğunu savundu. Özel, "Teslim olmadık, elbette olmayacağız." ifadesini kullandı.

Fon soruşturmaları kapsamında gizlilik kararı olduğunu ve hiçbir ifadenin basına sızmadığını söyleyen Özel, belediye soruşturmalarında da aynı gizlilik kararı olduğunu ancak muhalefeti yıpratacak ifade kısımlarının seçilerek televizyonlarda yer aldığını iddia etti.

-"Ömrüm boyunca hakkımı helal etmeyeceğim"

Yeni Parti'den istifa eden Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün tutuklanan oğlu Emir Sarıgül'ün verdiği ifadenin özellikle yayıldığını ileri süren Özel, bu meseleyi konuşturarak fon soruşturmalarının üzerinin kapatılmaya çalışıldığını savundu.

Eski CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın sorgusunda sürekli kendisi ile ilgili sorular sorulduğunu ve iftira atılması için zorlandığını iddia eden Özel, Topal'ın cezaevinden yazdığı mektupta, "Tüm halkımız şunu iyi bilsin 100 soruşturma geçirsem de 100 yıl hapis yatsam da tarihe CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmuş Sayın Özgür Özel'e iftira atan bir kişi olarak geçmeyeceğim." ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Bir köşe yazarının, yazısında kendisiyle ilgili "Özgür Özel parayla siyaseti seviyor" ifadesini kullandığını belirten Özel, "Ona ömrüm boyunca hakkımı helal etmeyeceğim. Bu kadar AK Parti'li, MHP'li hemşehrime... Benimle yolu bir yerde kesişmiş bir kişiye, burada birlikte milletvekilliği yaptığım şimdi siyasetin dışında olanlara, içinde olanlara sorun, bir tane laf duyarsınız: 'Özgür Özel'in parayla işi olmaz'." sözlerini sarf etti.

Öte yandan, "Barış Anneleri", TBMM'de Yeni Parti Grubu'nu ziyaret etti.

(Bitti)

Kaynak: AA
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