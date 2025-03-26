Özgür Özel, Saraçhane'de Toplanma Olmayacağını Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de önünde yaptığı konuşmada, Saraçhane'de yarın herhangi bir toplanma olmayacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik "yolsuzluk ve terör" soruşturmaları devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de kalabalığa seslendi. Özel yaptığı açıklamada, "Gece 20.30 mitingleri Saraçhane için son bulacak ama Saraçhane başka bir formata dönecek" dedi.

Özel, çarşamba günü Saraçhane'de herhangi bir toplanma olmayacağını, cumartesi günü İstanbul'da bir miting yapacaklarını söyledi. - İSTANBUL