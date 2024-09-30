Özgür Özel Sinan Ateş Davasında Adalet Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel Sinan Ateş Davasında Adalet Çağrısı Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş davasına katılarak adaletin sağlanması için çağrıda bulundu.

30.09.2024 18:14
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş davasının 2. duruşmasına katıldı.

CHP lideri Özel, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın 2. duruşmasını takip etmek üzere Sincan Cezaevi Kampüsü'ne geldi. Duruşma devam ederken salondan çıkan ve basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, "Eğer siz buradaki üç beş tane torbacı katile ceza verip, aracıları görmezden gelip, esas azmettiricileri hem siyaseten hem hukuken cezalandırmazsanız bu iş olmaz. Bir daha buradan sesleniyoruz. Bu adalet ne zaman tecelli edecek? Katiller içeriye girince. Hangisi? O ikisi. Bunu Ayşe Hanım da biliyor, annesi de biliyor, vicdan sahibi bütün siyaset arkadaşları da biliyor. Sinan Ateş bir zamanlar onların emriyle bize söz söylüyordu, laf ediyordu. Ayşe Hanım söylüyor. Çok ağır sözler söyledi size. Bana ve diğer siyasilere söyledi. Ama söz siyasettir, söylenir. Ama siz, söz söyleyen birisini, siyasetçi birisini başka işlerden dolayı susturmak için bildiklerinden dolayı susturmak için öldürürseniz orada hepimiz birden Sinan Ateş'in ailesinin yanındayız. Çünkü biz, o ikisi gibi insanlar değiliz. Çünkü biz adalet isteyenleriz. Ben düşmanım dahi olsa şiddet uygulanmasına, düşmanım dahi olsa o kişinin öldürülmesine ve onun cinayetinin örtbas edilmesine susmam, susamam" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı sürecek diye bir cinayeti üstü örtülü bırakmayın"

Ayşe Ateş'in sözünün Türkiye'deki vicdan sahibi herkesin sözü olduğunu belirten Özel, "Diyor ki 'Sinan'la bizim dost bildiklerimiz, düşmanımızmış. Düşman bildiklerimiz dostumuzmuş.' Ben de şöyle ilave edeyim. Ayşe Hanım hiç merak etmeyin. Sizin sayenizde artık bu ülkede gerçek kötüler bir tarafta kalacak, iyiler hep birlikte olacağız. El eleyiz, omuz omuzayız. ve şunu söylüyoruz. Bundan sonra Türkiye'de iki ittifak var. Bir tanesi kötülerin ittifakı, bir tanesi iyilerin ittifakı. Milletimizi bu iyilerin yanında durmaya davet ediyoruz. ve o kötülerin ittifakına zorlanan MHP'nin çok değerli milletvekillerine, yöneticilerine ve üyelerine söylüyoruz; bu kötülüğe ortak olmayın. Cumhur İttifakı sürecek diye bir cinayeti üstü örtülü bırakmayın. Kötülük ittifakından ayrılın, iyiliğe sarılın. İyi olursanız, her şey olur. Hep birlikte aç da kalsak, yoksul da olsak, acı da çeksek iyiler akşam rahat uyur. Onlar rahat uyuyamıyor. Rahat uyuyamayanların yanından ayrılın. Tüm Türkiye'yi iyilerin ittifakına, vicdan sahiplerinin ittifakına çağırıyorum. Bu bir siyasi ittifak değildir. Ama Türkiye'yi kurtaracak ittifak iyilerin ittifakıdır, akan kana, adaletsizliğe susmayan, iki kız çocuğunun babasının cenazesini başkentte bırakmayanların ittifakıdır" şeklinde konuştu.

Özel açıklamasının devamında, "Sırf ittifakımız sürsün diye buna susanlara, sırf 'bu yöneticilerin suçu ortaya çıkarsa partim de suçlu kabul edilir' diye o ikisini defetmeyenlere söylüyorum. Onlardan kurtulun. İyilerin yanına geçin. Hepinize teşekkür ediyorum. Davayı takip etmeye, bugün yarın istinafta, Yargıtay'da, Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve mahşeri vicdanın vicdan mahkemesinde takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel Sinan Ateş Davasında Adalet Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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