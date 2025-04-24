Özgür Özel SODEMBEK Toplantısına Başkanlık Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısına başkanlık etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel'in başkanlık ettiği SODEMBEK toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il ve ilçe belediye başkanları ile Parti Meclisi üyeleri katıldı.