Özgür Özel: Türkiye AB'ye Girecek

Politika

ÖZGÜR ÖZEL: CHP İKTİDARA GELİNCE TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ'NE GİRECEK (4)

'CHP KURULDUĞU GÜN OLDUĞU GİBİ ŞU ANDA DA TÜRKİYE'NİN 1'İNCİ PARTİSİDİR'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ı ziyaretinin ardından Bandırma'ya geldi. Belediye binasının önünde toplanan partililerin sevgi gösterisiyle karşılaşan Özel, burada 11 yaşındaki Elif Talya Germiyanlıoğlu tarafından yapılan kendisinin resmini imzaladı. Ardından Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı ziyaret eden Özel, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na gelen Özel, 17 Eylül Bandırma'nın Kurtuluşu etkinliğine katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Özel, Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılında CHP Genel Başkanı olarak burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek "Ancak şunu ifade etmek isterim ki Atatürk'ün partisi kurulduğu gün olduğu gibi 47 yıl sonra bir kez daha 31 Mart gecesi olduğu gibi şimdi, şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin 1'inci partisidir. Sizler ona inandınız, ona güvendiniz. Emeklinin, emekçinin, yoksulluğuyla, düşük maaşlarıyla meşgul olan, çiftçinin hayvancılıkla uğraşanların zor durumda Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Çiftçi milletin efendisidir' diyerek çare arayan ve maalesef bu ülkeden umudunu kesmekte olan gençlerin gözlerinin içini yeniden güldüren, onlara bu güzel memlekette yeniden hayal kurduran şey Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin yapılacak ilk seçimlerde iktidar olacak olmasıdır" diye konuştu.

'BU ÜLKEYİ BİR KEZ DAHA BİZ KURTARACAĞIZ'

İktidara gelmek için sadece halka güvendiğini söyleyen Özgür Özel, "Bunun için ben sadece ve sadece size güveniyorum, size inanıyorum. Bunu hep birlikte siz başaracaksınız. Başta gençlerimiz olmak üzere cumhuriyetin tüm gençlerini cumhuriyetin tüm kadınlarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün her yaştan tüm askerlerini saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki hep birlikteyiz. Bu ülkeyi bir kez daha biz kurtaracağız. Demokrasiyi biz kuracağız. Başta gençlerin tüm Türkiye'nin yüzünü biz güldüreceğiz" dedi.