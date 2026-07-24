Özgür Özel ve 90 Vekil CHP\'den İstifa

Özgür Özel ve 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.
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