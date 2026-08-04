Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi - Son Dakika
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Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li Veli Ağbaba hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçundan dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığına gönderdi.

Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığına gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi hakkında yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 28. Dönem Milletvekili Özgür Özel hakkında 2026/156404 soruşturma numarası ile zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan soruşturma yürütülmüş olup; 28. Dönem Manisa Milletvekili ve CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilebilmesini sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muhittin Böcek ve oğlu olan Mustafa Gökhan Böcek'ten tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde doğrudan veya 28. Dönem Milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiğinden ve aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayında kullanılmak üzere tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiğinden bahisle ayrı ayrı birer defa 5237 sayılı TCK'nın 252/2 delaleti ile 252/1, 43/1, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçunu işlediği anlaşıldığından 28. Dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaati ile fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığına gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderilmesi hakkında yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 28. Dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında 2026/157389 soruşturma numarası ile zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan soruşturma yürütülmüş olup; 28. Dönem Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın 28. Dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel'in talimatı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten Muhittin Böcek'in belediye başkanlığı adaylığı için farklı tutarlarda menfaat temin ettiğinden, Çankaya Belediye Başkanı üzerindeki nüfuzunu kullanarak yapılacak katı atık toplama ihalesinin şartnameye aykırı olarak pazarlık yöntemi ile kendisinin istediği şirkete verilmesi hususunda ısrarcı olarak maddi menfaat temin ettiğinden ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde kullanılmak amacıyla İzmir ve çevresindeki belediye ve meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiğinden bahisle 5237 sayılı TCK'nın 252/2 delaleti ile 252/1, 43/1, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçunu işlediği anlaşıldığından 28. Dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaati ile fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Başsavcılığı, Veli Ağbaba, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi - Son Dakika

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