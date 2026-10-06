Özgür Özel, Yemen'e asker gönderimine 'Trump'ın emir askerliği' diyerek karşı çıktı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Trump'ın Orta Doğu düzeninin bir parçası olmayı kabul etmiyoruz. Anayasa'nın amir hükümlerine göre usulüne uygun görüşüp kabul edilmemiş uluslararası anlaşmayı kabul etmiyoruz. Mehmetçik'i 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı, Trump'ın emir askerliğini kabul etmiyoruz." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, fon soruşturması kapsamında tutuklanan bazı isimleri saydı.

Atananların, atayanların ve mağdurların AK Parti'li olduğunu ifade eden Özel, "Soyulan AK Parti'li kardeşlerime söylüyorum, sizin hakkınızı aramak da boynumuzun borcudur. Karıncanın kardeşi o da Yeni Partinin ta kendisi." ifadesini kullandı.

Özel, dün kurşun geçirmez okul çantası reklamı gördüğünü ve kahrolduğunu söyleyerek, "Bu niye? Okulda polis, güvenlik yok, çocuğu koruyacak yok diye." diye konuştu.

Partisinin iktidara gelmesi durumunda yapacaklarını anlatan Özel, eğitim ve testlerden geçirildikten sonra terörle mücadelede görev alan 120 bin uzman çavuşu okullarda görevlendireceklerini söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, bazı sosyal medya hesaplarına ve internet sitelerine getirilen erişim engelini eleştirerek, şöyle konuştu:

"Ateşi söndüremeyenler çözümü dumanı yasaklamakta buldular. Bu erişim engeli yetkisini Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığına verdiler. Kanun temmuz ayının sonunda yayınlandı. Biz de bunu 21 Eylül günü, 'yürütmenin durdurulması' talebiyle Anayasa Mahkemesine götürdük. O gün Komisyon'da, Meclis'te arkadaşlarımız şunu söylüyordu: 'Siz sosyal medya erişimini bir siyasi partinin genel başkanının atadığı siber güvenlik başkanına bırakırsanız bunun siber güvenlikle falan ilgisi kalmaz, bu kendileri açısından siyasi güvenlik mücadelesine döner. Muhalifleri susturur' deyince AK Parti ve MHP'li milletvekilleri itiraz ediyordu. Tweeti atıyor, fon krizini anlatıyor ve hesabı kapatıyorlar."

Muhaliflerin sosyal medya hesaplarının kolayca kapatıldığını savunan Özel, "Anayasa Mahkemesini suçlayarak değil ama bu meselenin hassasiyetini vurgulayarak hesabına erişim engeli gelen gerçek kişileri, kurumları, kurumların yöneticilerini bizimle birlikte Anayasa Mahkemesine çeşitli yollardan başvurmuş ve erişim engeline karşı sesini yükseltip Anayasa Mahkemesini göreve çağırmak isteyen herkesi yarın 12.00'de Anayasa Mahkemesinin önüne bekliyoruz." dedi.

Özel, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine değinerek, bazı ürünlerin geçen yılki ve bu yılki fiyatlarını karşılaştırdı.

2013'te kişi başına makarna tüketiminin 4,5 kilogram olduğunu söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene 9 kilograma çıkmış. Bu beslenme sağlığı, çocuk gelişimi, halk sağlığı açısından olabilecek en büyük tehlike. Yani tüketilen makarnanın kişi başına 4,5 kilogramdan 9 kilograma çıkması ve bu makarnada da çok çarpıcı bir örnek var, 2023 yılında 13 lira. 2026'da 9 kilograma çıkmış ya, fiyatı da 53 liraya çıkmış. En düşük emekli maaşıyla 2013'te 577 paket makarna alınabilirken bugün 443 paket alınabiliyor. Bu sadece 12 yılda. Bütün AK Parti iktidarı boyunca da değil. Aradaki bu sürede 134 paket makarna kayıp."

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından TBB Başkanlığı için yeniden seçim yapılacağını hatırlatan Özel, şunları söyledi:

"Yenişehir, Mezitli ve Mersin Büyükşehir belediyelerinde yapılan operasyonda sorgu sırasında birisine 'İtiraf et seni salayım. Şu kapıdan çıkarın görsünler. İftira atanı salalım başkanları içine atalım' prosedürü ile bir büyük kötülük daha yapılmıştır. Hepsini birden takip ediyoruz. Hem Mersin'de hem İstanbul'da hem Türkiye'nin dört bir yanında yapılan bu operasyonların siyasi operasyonlar olduğuna milletimiz yüzde 60 oranında inanıyor. Bunların gerçek operasyonlar olduğuna inananlar yüzde 25 oranında kalıyor."

Özel, gelecek hafta partisinin etik yasası ve siyasi ahlak yasası teklifleri ile yeni etik kurallarını açıklayacaklarını bildirdi.

"Trump'ın Orta Doğu düzeninin bir parçası olmayı kabul etmiyoruz"

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı eleştiren Özel, "Şimdi birlikte Suudi Arabistan'ın Yemen ile olan savaşına taraf olacaklar. Dün akşam da gitmişler Genelkurmay Başkanımız, Dışişleri ve Savunma bakanları fiili durum yaratarak asker konuşlandırmasına orada karar vermişler." ifadesini kullandı.

Uluslararası anlaşmaların Meclis'e sunulma ve görüşülme sürecine işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Anlaşmayı getirmeden, doğru formatta bir anlaşma daha ortada yokken, Cumhurbaşkanınca Meclis'e yollanmamışken, Meclis Başkanınca kanun teklifine dönüştürülmemişken, Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmemişken dün karar vermişler. Asker gelecek. Bir de rahatlatmak için güya lafa bak, 'Ülkeler mevzuatlarına göre bu kararı alacak' Bizim mevzuatımız ne? Kararı Meclis alır. Orada bizim Bakan, Meclis'in alacağı kararı taahhüt eden imzayı atıyor arkadaşlar."

Mehmetçiğin yurt dışında görevlendirilmesine yönelik anayasal sürece dikkati çeken Özel, "Asker gidecekse karar tekrar Meclis'ten geçecek. Bu yapılmadan gidip de anlaşmalar imzalayıp Mehmetçiğin oraya konuşlandırılması ile ilgili taahhütte bulunuyorlar. Trump'ın Orta Doğu düzeninin bir parçası olmayı kabul etmiyoruz. Anayasa'nın amir hükümlerine göre usulüne uygun görüşüp kabul edilmemiş uluslararası anlaşmayı kabul etmiyoruz. Mehmetçik'i 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı, Trump'ın emir askerliğini kabul etmiyoruz." dedi.

(Bitti)