Özgür Özel, Yeni Parti adının AYM'de korunmasını milletin iradesine bağladı - Son Dakika
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Özgür Özel, Yeni Parti adının AYM'de korunmasını milletin iradesine bağladı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AYM'nin partisinin adının hükümsüz sayılması talebini reddetmesini olumlu karşıladı ve adı milletin koyduğunu söyledi. Özel, eski kültür bakanı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı için düzenlenen anmada da 'Millete rağmen hiçbir şey olmaz' dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Millete rağmen hiçbir şey olmaz. Millet partinin adını koyduysa bunu Yeni Partinin yükselişinden rahatsız olanlar istiyor diye millet kimseye değiştirtmez." dedi.

Özel, bombalı suikast sonucu öldürülen eski kültür bakanlarından Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı için evinin önünde düzenlenen anma programına katıldı.

Burada konuşan Özel, Kışlalı'nın 1977 genel seçimlerinin ardından milletvekili ve kültür bakanı olması sürecini hatırlattı.

Özel, siyasetin yukarıdan aşağıya bastırarak, dayatarak kendi kararları, kendi pazarlıklarıyla değil, aşağıdan yukarıya rıza üreterek yapıldığında, büyük başarıların elde edilebildiğine işaret etti.

Kışlalı için düzenlenen anma programlarına daha önce eczacı ve milletvekili olarak katıldığını anımsatan Özel, anma programına daha sonra iktidar partisinin genel başkanı olarak gelme temennisinde bulundu.

Özel, konuşmasının ardından törene katılanlarla Koru Mahallesi'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'na yürüyerek Kışlalı'nın anıtına çiçek bıraktı.

"AYM bu yönde bir karar vermiş, hayırlı uğurlu olsun"

Tören sonrasında Özgür Özel'e, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Yeni Partinin isminin hükümsüz sayılması talebini reddetmesine yönelik değerlendirmesi soruldu.

Özel, partisinin kuruluş talimatını milletin verdiğini belirterek, "Adını sokakta, meydanda, evlerde, köylerde millet koydu. Kurarken hiç isim aramadık. 'Milletimiz 'Yeni Parti' diyorsa Yeni Parti olur' dedik. O sırada arkadaşlarımız titiz bir çalışma ile baktılar, 'Böyle bir isim var mı, başka bir isimle benzer olur mu' diye. Başvurumuzu yaptık, İçişleri Bakanlığı kabul etti." diye konuştu.

Türkiye'de parti isimleriyle ilgili "iltibas" konusunda en çok çalışmış ve görüşleri en çok kabul gören akademisyenlerden görüş aldıklarını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"'Kesinlikle iltibas yok' dediler. Bunu AYM'ye de sunmuştuk. Geçen ay herkes felaket tellallığı yaparken, 'Çok olumlu bir görüş var. AYM'ye gideceğiz. İsmimizi değiştirmeyeceğiz. Yeni Partinin adının Yeni Parti kalacağına inanıyoruz' demiştik. Bugün AYM bu yönde bir karar vermiş, hayırlı uğurlu olsun. Millete rağmen hiçbir şey olmaz. Millet partinin adını koyduysa bunu Yeni Partinin yükselişinden rahatsız olanlar istiyor diye millet kimseye değiştirtmez."

Kaynak: AA
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