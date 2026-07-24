Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanı
Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanlığına oy birliğiyle seçildi.
Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanlığına seçildi.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı Anadolu Kulübü'nde yapıldı.
Toplantıda oy birliğiyle Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanlığına seçildi.
Toplantı, Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi seçimiyle devam ediyor.
Kaynak: AA
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