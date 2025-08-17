Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımızla her zaman iyi bir dostluğumuz vardı - Son Dakika
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımızla her zaman iyi bir dostluğumuz vardı

Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımızla her zaman iyi bir dostluğumuz vardı
17.08.2025 14:28
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğinde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin Cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Partiye geldiğimde de bakanlar, parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladı" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA UZAK BİR İSİM DEĞİLDİM"

TV100 kanalında Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Sinan Burhan'a konuşan Çerçioğlu, "Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğinde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin Cumhurbaşkanıdır.

"ABLALARINI GÖRMÜŞLER GİBİ SICAK DAVRANDILAR"

İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Partiye geldiğimde de bakanlar, parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladı. Bu da beni çok mutlu etti tabii ki. Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini, bir ablalarını görmüşler gibi sıcak davrandılar" ifadelerini kullandı.

"CHP'DEN AYRILMAK KOLAY DEĞİL AMA..."

CHP'den ayrılmanın kolay olmadığını da belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu "Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı. Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alarak tüm Aydınlıların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım.

"AYDIN İLİYLE ALAKALI EN UFAK BİR KUŞKUM YOK"

Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım. Bunu da tüm Aydınlılar bilir. Seçildikten sonra parti gömleğini bir tarafa çıkarıp, Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa, hiçbir ayrım yapmadan yaptık. Bu dün de böyleydi bugün de bu şekilde devam edecek. O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok. Ben dün nasıl Aydınlıların Özlem Başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlıların Özlem Başkanıyım" dedi.

