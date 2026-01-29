Başkan Çerçioğlu'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e suç duyurusu - Son Dakika
Başkan Çerçioğlu'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e suç duyurusu

29.01.2026 18:54  Güncelleme: 19:00
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili suçlayıcı açıklamalarına karşı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Çerçioğlu, ifadelerinin iftira niteliği taşıdığını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisiyle ilgili beyanda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Başkan Çerçioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan; gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Hiçbir hukuki, fiili veya somut dayanağı bulunmayan bu beyanlar; kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişim niteliği taşımaktadır. Bu tür açıklamalar ne demokratik siyaset anlayışıyla ne de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaktadır. Kamu görevini yürüten bir kişi olarak, şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir. İftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan her türlü girişim hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı mercilerinin takdirine sunulmuştur" - AYDIN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
