Özlem Zengin, fon soruşturmasında teşkilatta yanlışa yaptırım uygulanacağını söyledi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin hukuki ve idari süreçlerin yakından takip edildiğini belirterek, "Burada fiil olarak kim, nerede, nasıl yapmışsa bununla ilgili hesabını verecek. Biz bu anlamda teşkilatın hangi kademesinde olursa olsun yanlış yapıldığı takdirde bununla ilgili yaptırımın, cezanın uygulanacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bir dizi ziyaret için geldiği Düzce'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Zengin, kamuoyunda tartışılan fon soruşturması ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın da adının gündeme geldiği iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Hukuki boyutu çok önemli"

Konunun önemli bir hukuki boyutu bulunduğuna dikkati çeken Zengin, "Bu konu Türkiye'de şu ana kadar gördüğüm en önemli konulardan bir tanesi. Bu konuyla ilgili olarak ne yapacağımızın bilinmesi, anlaşılması en önemlisi. Sayın Cumhurbaşkanımız çok hızlı bir şekilde ilgili bakanlarımızla birlikte konuyu ele aldılar. Bu konunun tabii ki çok önemli hukuki boyutu var. Adalet Bakanlığımızın bu süreci takip ettiğini sizler de görüyorsunuz. Gözaltına alınanlar var, bu konuyla alakalı soruşturma kapsamında tutuklama kararları var" dedi.

Sorumluluğu bulunan kişilerin konumuna bakılmaksızın gerekli işlemlerin yapılacağını vurgulayan Zengin, "Burada fiil olarak kim, nerede, nasıl yapmışsa bununla ilgili hesabını verecek. Biz bu anlamda teşkilatın hangi kademesinde olursa olsun yanlış yapıldığı takdirde bununla ilgili yaptırımın, cezanın uygulanacağını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Koordinasyon kurulu ödemeleri inceleyecek

Zengin, açıklamasına şöyle devam etti:

"Dün zaten kamuoyuna yansıdı, sizler de gördünüz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir koordinasyon oluşuyor. Bu koordinasyon kurulu, ödemelerin yapılmasına ilişkin incelemeleri yapacak. Nasıl yapılacak, hangi zamanda yapılacak; bununla alakalı bir çalışma planı ortaya çıkarılacak. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdi. Devlet Denetleme Kurulu da bu konuyu derinlemesine inceleyerek devletin içerisinde eksiği olan, yapması gereken görevi ihmal eden ya da kasten yanlış yapan her kim varsa onunla alakalı bir çalışma yapacak."

"Şeffaf ve hukuk içerisinde hareket edeceğiz"

Konunun çok sayıda vatandaşı ilgilendirdiğini belirten Zengin, sürecin şeffaflık içerisinde yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Bu konu bizim açımızdan son derece önemli çünkü pek çok vatandaşımızı ilgilendiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konu vatandaşlarımızın vicdanında karşılığını buluncaya kadar bize düşen görev, bu konuyu sonuna kadar takip etmektir. Bu takip sürecinde bize sorulan doğru sorulara doğru cevapları vereceğiz. Burada yapacağımız en önemli şey şeffaf, hukuk içerisinde kalarak hatası, yanlışı olan her kim varsa bununla ilgili hukuk önünde de kamuoyu önünde de alması gereken bir ceza varsa bunu almasını sağlamaktır. Biz de bunu temin etmek için uğraşacağız. Sonuç olarak insanımızın meselesi, problemi her zaman bizim meselemiz olmuştur. Bu konuyla ilgili yapılması gereken ne varsa milletvekilleri olarak takipçisi olmaya devam edeceğiz."