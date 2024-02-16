Özlem Zengin: Manevi tazminat talepleri artık Tazminat Komisyonu'na yapılacak - Son Dakika
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Politika

Özlem Zengin: Manevi tazminat talepleri artık Tazminat Komisyonu'na yapılacak

Özlem Zengin: Manevi tazminat talepleri artık Tazminat Komisyonu\'na yapılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ceza hukuku, özel hukuk ve idari hukuk kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla manevi tazminat taleplerinin bundan sonra Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu'na yapılacağını açıkladı. Zengin ayrıca, koruma tedbirlerine ilişkin tazminat istemlerine yönelik değişiklik yapıldığını ve Tazminat Komisyonu'na yeni görevler verileceğini belirtti.

16.02.2024 17:11
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AK Parti Grup Başkanvekili özlem Zengin, "Ceza Hukuku kapsamındaki soruşturma ve kavuşturma, özel hukuk ve idari hukuk kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla manevi tazminat talepleri bundan sonra Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu'na yapılacak" dedi.
Zengin, AK Parti İstanbul milletvekili Şengül Karslı ve Karabük milletvekili Cem Şahin ile birlikte AK Parti Grubu'nda açıklama yaptı. Zengin, 43 madde olarak teklifi vereceklerini kaydederek, yargılamaya dair başvuru sürelerine yönelik düzenleme yaptıklarını ifade etti. Zengin, "Bundan sonraki düzenlemelerimizi hafta ve ay olarak ifade edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Zengin, koruma tedbirlerine ilişkin tazminat istemlerine yönelik değişiklik yapıldığını aktararak, "Ceza Muhakemeleri Kanunu 141. Maddesinde yapılacak bir değişiklikle konutu terk etmemek, bağımlılıklardan arınmak amacıyla hastanelerde tedavi altında bulundurmak için adli yükümlülükler uygulandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına ya da beraatine karar verilenler ilgili olarak yapılan işlemlerle ilgili tazminat talep etme imkanı olacak" şeklinde konuştu.
Tazminat Komisyonu'na yeni görevler verileceğini kaydeden Zengin, "Anayasa Mahkemesi'ne uzun yargılanmalar ile ilgili bireysel başvurular var. Bu başvurular nedeniyle yığılma oluştuğu için Anayasa Mahkememiz, ara müessese olarak Tazminat Komisyonu'na farklı görevler yüklemiş oluyoruz. 6384 sayılı kanunun amacı kapsamı genişliyor, adını da değiştiriyoruz. Bu komisyona yeni bir görev vermiş oluyoruz. Ceza Hukuku kapsamındaki soruşturma ve kavuşturma, özel hukuk ve idari hukuk kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla manevi tazminat talepleri bundan sonra Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu'na yapılacak" dedi.
Zengin, kendisine ceza uygulanan bir kişiye vasiy atanması usulünden vazgeçildiğini belirterek, "Toplam 5 veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasında hükümlülüğün kısıtlanması veya mal varlığı korumasına bağlanarak vesayetin takdir yetkisine veriliyor" ifadelerini kullandı.
Türk Medeni kanunu 409 ve 436. Maddeleri koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması ön rapor düzenlenmesi sağlık kuruluşlarına hakim kararıyla yerleştirilen kişinin yerleştirme kararına itiraz mekanizması getirildiğini söyleyen Zengin, "Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerini de dikkate alaraktan örgüte üye olmamakla birlikte suç işlemeyi müstakil suç haline getirmiş oluyoruz" diye konuştu.
Zengin, TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin sürelerin uzatıldığını sözlerine ekledi. Zengin, "Emeklilere bayram ikramiyeleri yüzde 50 arttırılarak 3 bin TL'ye çıkartılıyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özlem Zengin: Manevi tazminat talepleri artık Tazminat Komisyonu'na yapılacak - Son Dakika

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