Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu - Son Dakika

Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu
30.10.2021 15:32
Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Ata'nın huzuruna çıkan Yılmaz, kabir başında dua etmeyi unuttu. Yayınlanan videoda, dışarı çıkarken dua etmeyi unuttuğunu fark eden Yılmaz, eşine seslenerek geri dönüp, kamerayı da karşısına alan Öztürk Yılmaz ellerini açıp dua ediyor.
Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Anıtkabir'i ziyaret edenlerden biri de CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz oldu.
DUA ETMEYİ UNUTTUĞUNU FARK ETTİ
Kendi kameramanı ile Anıtkabir'e giden ve yaka mikrofonu takan Yılmaz, mozoleyi ziyaret ettikten sonra çıkışa doğru ilerledi. O anlarda dua etmeyi unuttuğunu fark eden Yılmaz ve eşi, bir anda tekrar mozoleye dönerek ellerini açıp dua etti. Oldukça gergin olduğu gözlemlenen Yılmaz, dua ettikten sonra eşi ve kızıyla birlikte Anıtkabir'den ayrıldı.
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