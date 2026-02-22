Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü - Son Dakika
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
22.02.2026 18:49
Pakistan ve Afganistan arasında dün geceden bu yana devam eden çatışmalarda bilanço arttı. Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry, Afganistan'daki DEAŞ hedeflerine yönelik düzenlenen hava saldırılarında 7 hedefin vurulduğunu ve en az 70 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry, Pakistan'ın Afganistan topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin, "Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü" dedi.

PAKİSTAN, AFGANİSTAN'I VURDU

Pakistan ve Afganistan arasında tansiyon bir anda zirve yaptı. Pakistan, Afganistan'daki DEAŞ hedeflerine yönelik saldırılar düzenledi. Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry, saldırılar hakkında açıklamada bulundu.

"EN AZ 70 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Chaudhry, saldırıların istihbarata dayalı olarak düzenlendiğini belirterek, Pakistan-Afganistan sınırında Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna ait 7 noktanın vurulduğunu aktardı. Chaudhry, "Operasyonlar kapsamında Pakistan yedi farklı hedefi vurdu ve en az 70 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerin çoğunun Pakistanlı olduğuna dair çok sayıda kanıt var" dedi.

"AFGANİSTAN SÖZLERİNİ TUTAMADI, TERÖRİZMİ DURDURMADI"

Katar'ın başkenti Doha'da 2020'de yapılan anlaşmaları hatırlatan Chaudhry, Taliban'ın bu anlaşmalar ile dünyaya topraklarının terörizm için kullanılmasına izin vermeyeceklerine dair söz verdiğine dikkat çekerek, "Ancak Afganistan ve hükümeti sözlerini tutamadı ve terörizmi durdurmadı" dedi.

Pakistan'ın binlerce Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığını ve Afganistan'a ekonomik olarak da yardım eden Pakistan'ın sorumlu bir devlet olmaya devam ettiğini vurgulayan Chaudhry, Pakistan'ın komşularıyla daha iyi ilişkiler kurmayı arzu ettiğini ifade etti.

"UYGUN ZAMANDA HESAPLANMIŞ BİR KARŞILIK AÇIKLAYACAĞIZ"

Afganistan tarafı ise Pakistan'ın saldırılarında doğu vilayetleri Paktika ve Nangarhar'da çoğu sivil olmak üzere 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ülkelerindeki güvenlik zafiyetlerini kadın ve çocukları hedef alarak telafi etmeye çalıştıklarını ifade etmişti.

Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Önceki saldırganlıklarını sürdüren Pakistan ordusu, Nangarhar ve Paktika'nın doğu illerindeki çeşitli sivil yerleşim bölgelerine ve bir okula hava saldırıları düzenleyerek, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca masumun ölmesine ve yaralanmasına neden oldu. Bakanlık, bu eylemi şiddetle kınamaktadır. Bu eylemin uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilkelerine ve İslami değerlere aykırı olduğunu bilmektedir. Bakanlık, ülkenin egemenliğini savunmayı ve halkını korumayı dini ve ulusal sorumluluğu olarak görmektedir ve uygun zamanda hesaplanmış bir karşılık açıklayacaktır. Pakistan ordusunun sivillere hava saldırıları, Pakistan istihbaratının başarısızlığını gösteriyor ve bu saldırılar iç başarısızlıklarını gizleyemeyecek" denilmişti.

Kaynak: İHA

