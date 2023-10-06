Pakistan, yasa dışı yabancıları göndermeyecek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, "ülkede yasa dışı bulunan yabancıların gönderilmesi" konusunun Afganistan dahil hiçbir ülkeyle pazarlık konusu olmadığını söyledi.

Sözcü Beluç, Pakistan'da yasa dışı bulunan yabancıların ülkeden gönderilmesine yönelik hükümetin kararına ilişkin olarak başkent İslamabad'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beluç, bu adımın tek bir milleti hedef almadığını belirterek, "Bu, Pakistan'da yasa dışı bulunan tüm yabancılara yönelik bir karar. Bu kişiler arasında Afganistanlıların sayısı çok. Bu sebeple sanki sadece onlar gönderilecekmiş gibi algı oluşturuluyor. Bu politika, yasa dışı bulunan tüm yabancılara uygulanacak." dedi.

Pakistan'da yaşayan yaklaşık 1,4 milyon kayıtlı mültecinin bundan etkilenmeyeceğini dile getiren Beluç, "Yasa dışı bulunanlara 1 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmaları için süre verildi. Eğer bu süre içerisinde Pakistan'dan ayrılırlarsa herhangi bir ceza uygulanmayacak." diye konuştu.

"Yasa dışı yabancıların gönderilmesi pazarlık konusu değil"

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Beluç, yasa dışı bulunan yabancıların ülkeden gönderilmesi konusunun Afganistan dahil hiçbir ülkeyle pazarlık konusu olmadığını söyledi.

Beluç, bunun iç politika konusu olduğuna dikkati çekerek, yasa dışı yabancılarla ilgili terör bağlantısı, kaçakçılık gibi suçlara ilişkin endişeler bulunduğunu ifade etti.

"Afganistan ile ilgili en büyük endişe konusu terör"

Pakistan'ın Afganistan ile diyaloğu sürdürmek istediğine işaret eden Beluç, diyaloğun herhangi bir sorunun çözümü için önemli olduğunu kaydetti.

Afganistan konusunda en önemli endişenin "terör" olduğunu ifade eden Beluç, Afganistan'da Pakistan Talibanı (TTP) ve başka örgütlere ait terör sığınakları olduğunu aktardı.

Beluç, Pakistan'ın terörle ilgili endişelerini Afganistan'a açık şekilde ilettiğini belirterek, bu ülkenin topraklarının terör örgütleri tarafından başka ülkelere karşı kullanılmamasını istediklerini söyledi.

"Batılı ülkeler Pakistan'a vaaz veremez" vurgusu

Öte yandan, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki yasa dışı yabancıların hepsinin suça bulaştığını söylemediklerine işaret ederek, "Fakat bu kişiler arasında terörle bağlantısı olanlar elbette var. Bu bizim için endişe konusu." dedi.

Yetkili, 1 Kasım tarihine kadar yasa dışı bulunan yabancılara ilişkin düzenlemelerin yapılacağını ve İçişleri Bakanlığının güvenlik güçleri ve çeşitli kurumlarla süreci yöneteceğini aktardı.

Uluslararası toplumdan gelecek tepkilere ilişkin olarak ise Yetkili, Pakistan'ın 1951 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Sözleşmesi'ne taraf olmadığını, buna rağmen 40 yıldan fazladır milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Yetkili, bu konuda özellikle Batılı ülkelerin Pakistan'a vaaz vermeye haklarının olmadığını dile getirerek, bu devletlerin kendi politikalarına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Son olarak Yetkili, gönderilecek yasa dışı yabancılara ilişkin verilerin toplandığını ve 1 Kasım tarihine doğru ülkeyi terk etmeyen bu kişilerin nasıl ve ne şekilde gönderileceğine dair sürecin netleşeceğini kaydetti.

Pakistan'daki geçici hükümetin İçişleri Bakanı Sarfaraz Bugti, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkede yasa dışı yaşayan yabancıların Pakistan'ı gönüllü terk etmeleri için 1 Kasım'a kadar süre verildiğini belirtmiş, bu tarihten sonra bu kapsama giren tüm yabancıların sınır dışı edileceğini söylemişti.