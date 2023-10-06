Pakistan, yasa dışı yabancıları göndermeyecek - Son Dakika

Pakistan, yasa dışı yabancıları göndermeyecek

Pakistan, yasa dışı yabancıları göndermeyecek
Son Güncelleme: 06.10.2023 18:01

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, ülkede yasa dışı bulunan yabancıların gönderilmesi konusunun Afganistan dahil hiçbir ülkeyle pazarlık konusu olmadığını söyledi. Beluç, yasa dışı bulunan yabancıların ülkeden gönderilmesine yönelik hükümetin kararının tüm yabancılara uygulanacağını belirtti. Pakistan'da yaşayan kayıtlı mültecilerin bu karardan etkilenmeyeceğini ifade eden Beluç, Afganistan ile ilgili en büyük endişenin terör olduğunu ve Pakistan'ın terörle mücadelede Afganistan ile diyaloğu sürdürmek istediğini vurguladı. Pakistan'ın yasa dışı yabancıları gönderme kararına Batılı ülkelerin vaaz verme hakkı olmadığını belirten yetkililer, sürecin 1 Kasım tarihine kadar netleşeceğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, "ülkede yasa dışı bulunan yabancıların gönderilmesi" konusunun Afganistan dahil hiçbir ülkeyle pazarlık konusu olmadığını söyledi.

Sözcü Beluç, Pakistan'da yasa dışı bulunan yabancıların ülkeden gönderilmesine yönelik hükümetin kararına ilişkin olarak başkent İslamabad'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beluç, bu adımın tek bir milleti hedef almadığını belirterek, "Bu, Pakistan'da yasa dışı bulunan tüm yabancılara yönelik bir karar. Bu kişiler arasında Afganistanlıların sayısı çok. Bu sebeple sanki sadece onlar gönderilecekmiş gibi algı oluşturuluyor. Bu politika, yasa dışı bulunan tüm yabancılara uygulanacak." dedi.

Pakistan'da yaşayan yaklaşık 1,4 milyon kayıtlı mültecinin bundan etkilenmeyeceğini dile getiren Beluç, "Yasa dışı bulunanlara 1 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmaları için süre verildi. Eğer bu süre içerisinde Pakistan'dan ayrılırlarsa herhangi bir ceza uygulanmayacak." diye konuştu.

"Yasa dışı yabancıların gönderilmesi pazarlık konusu değil"

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Beluç, yasa dışı bulunan yabancıların ülkeden gönderilmesi konusunun Afganistan dahil hiçbir ülkeyle pazarlık konusu olmadığını söyledi.

Beluç, bunun iç politika konusu olduğuna dikkati çekerek, yasa dışı yabancılarla ilgili terör bağlantısı, kaçakçılık gibi suçlara ilişkin endişeler bulunduğunu ifade etti.

"Afganistan ile ilgili en büyük endişe konusu terör"

Pakistan'ın Afganistan ile diyaloğu sürdürmek istediğine işaret eden Beluç, diyaloğun herhangi bir sorunun çözümü için önemli olduğunu kaydetti.

Afganistan konusunda en önemli endişenin "terör" olduğunu ifade eden Beluç, Afganistan'da Pakistan Talibanı (TTP) ve başka örgütlere ait terör sığınakları olduğunu aktardı.

Beluç, Pakistan'ın terörle ilgili endişelerini Afganistan'a açık şekilde ilettiğini belirterek, bu ülkenin topraklarının terör örgütleri tarafından başka ülkelere karşı kullanılmamasını istediklerini söyledi.

"Batılı ülkeler Pakistan'a vaaz veremez" vurgusu

Öte yandan, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki yasa dışı yabancıların hepsinin suça bulaştığını söylemediklerine işaret ederek, "Fakat bu kişiler arasında terörle bağlantısı olanlar elbette var. Bu bizim için endişe konusu." dedi.

Yetkili, 1 Kasım tarihine kadar yasa dışı bulunan yabancılara ilişkin düzenlemelerin yapılacağını ve İçişleri Bakanlığının güvenlik güçleri ve çeşitli kurumlarla süreci yöneteceğini aktardı.

Uluslararası toplumdan gelecek tepkilere ilişkin olarak ise Yetkili, Pakistan'ın 1951 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Sözleşmesi'ne taraf olmadığını, buna rağmen 40 yıldan fazladır milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Yetkili, bu konuda özellikle Batılı ülkelerin Pakistan'a vaaz vermeye haklarının olmadığını dile getirerek, bu devletlerin kendi politikalarına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Son olarak Yetkili, gönderilecek yasa dışı yabancılara ilişkin verilerin toplandığını ve 1 Kasım tarihine doğru ülkeyi terk etmeyen bu kişilerin nasıl ve ne şekilde gönderileceğine dair sürecin netleşeceğini kaydetti.

Pakistan'daki geçici hükümetin İçişleri Bakanı Sarfaraz Bugti, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkede yasa dışı yaşayan yabancıların Pakistan'ı gönüllü terk etmeleri için 1 Kasım'a kadar süre verildiğini belirtmiş, bu tarihten sonra bu kapsama giren tüm yabancıların sınır dışı edileceğini söylemişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Pakistan, Göçmenler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan, yasa dışı yabancıları göndermeyecek - Son Dakika


Son Dakika
18:05 A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya maçları kadrosu açıklandı
17:26 Esenyurt Belediyesi Fare Görüntüleri Hakkında Açıklama Yaptı
17:07 Gaziantep'te freni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta araçları biçti: 5 ölü, 17 yaralı
17:02 A Milli Takım'da Selçuk Şahin sürprizi! Montella'nın yardımcısı oldu
16:58 Hollanda'da Kuran-ı Kerim yakma girişimi bir genç tarafından engellendi
16:50 Galatasaray'ın Antalya kadrosunda Hakim Ziyech yer almadı
16:49 İmamoğlu bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi
16:48 Paris'te tahtakurusu istilası sürüyor! Otobüslerden sinema salonlarına kadar her yeri sardı
16:49 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 620 bin liraya geriledi
16:33 Seda Sayan'ın izinden giden Gülşen de Instagram hesabından herkesi sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2023 18:19:17. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan, yasa dışı yabancıları göndermeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement