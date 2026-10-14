Papa 14. Leo'ya Roma'daki ameliyatta akciğer kanseri teşhisi konuldu, alt lobu alındı - Son Dakika
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Papa 14. Leo'ya Roma'daki ameliyatta akciğer kanseri teşhisi konuldu, alt lobu alındı

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Papa 14. Leo\'ya Roma\'daki ameliyatta akciğer kanseri teşhisi konuldu, alt lobu alındı
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Vatikan, Papa 14. Leo'nun Roma'daki hastanede geçirdiği ameliyatta sağ akciğerinin alt lobunun alındığını ve kendisine akciğer kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. Yaklaşık 90 dakika süren ameliyat komplikasyonsuz geçti; Papa'nın 20 Ekim'e kadar etkinlikleri iptal edildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun geçirdiği ameliyatta sağ akciğerinin bir bölümü alındı ve kendisine akciğer kanseri teşhisi konuldu.

Vatikan'dan 71 yaşındaki Papa 14. Leo'nun İtalya'nın başkenti Roma'daki Agostino Gemelli Üniversite Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Papa Leo'nun ameliyatta sağ akciğerinin alt lobunun alındığı, kendisine akciğer kanseri teşhisi konulduğu ifade edildi. Papa'da yaygın bir kanser türü olan "akciğer adenokarsinomu" tespit edildiği aktarıldı. Ameliyatın ise yaklaşık 90 dakika sürdüğü ve herhangi bir komplikasyon olmadan başarılı geçtiği vurgulandı. Papa'nın ameliyatın ardından dinlenmek üzere odasına alındığı kaydedildi.

Vatikan'dan bu hafta başında yapılan açıklamada, Papa'nın ameliyatın ardından yaklaşık 1 hafta daha hastanede kalmasının beklendiği ve 20 Ekim'e kadar tüm halka açık etkinliklerinin iptal edildiği duyurulmuştu.

Bu durum, Katoliklerin ruhani liderinin Mayıs 2025'te papa seçilmesinden bu yana kamuoyuna açıklanan ilk sağlık sorunu oldu. Papa Leo'nun sigara içtiği biliniyordu.

Kaynak: İHA
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