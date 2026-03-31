Parti Önerileri TBMM'de Reddedildi

31.03.2026 20:45
CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol'un grup önerileri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "bölgemizdeki son gelişmelerin ülkemize sosyolojik etkisi", İYİ Partinin "sosyal devlet ilkesi gereğince gelir ve vergi politikaları", DEM Parti'nin "kayyum atamaları" ve CHP'nin "belediyelere yönelik soruşturmalara" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, iktidarın güncel ekonomik politikalarının giderek fakirleşen bir toplum oluşturduğunu öne sürdü.

Enflasyonun milletin kaderi haline geldiğini, vatandaşların hayat pahalılığına mahkum edildiğini savunan Türkoğlu, "Çalışanların maaş ödeme sistemi mutlaka değiştirilmelidir. Kamu çalışanı ve emekliler için yüzde 11 zam yapıldı ama yılın ilk 3 ayında TÜİK'in enflasyonu bile yüzde 10,8 çıktı. Artık pansuman değil kökten çözüm gerekli. Maaş sistemi baştan sona değiştirilmeli, enflasyona karşı otomatik koruma mekanizması hayata geçirilmeli, ücret zamları 3 aylık enflasyona karşı düzenlenmeli ve vergi sistemi adil hale getirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, yoksulluk sınırının 98 bin lira olduğunu, devlet memuru maaşlarının da bu sınırın altında kaldığını ifade etti.

Sorunun maaş değil, sistemin kendisi olduğunu dile getiren Kılıç, çalışanların yılbaşında aldığı ücret zammını, adaletsiz vergi sistemi nedeniyle devlete geri ödediğini savundu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, gelir ve vergi adaleti sağlanması, dolaylı vergilerin azaltılması, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğini belirtti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, halkın gerçek gündeminin geçim derdi olduğunu, temel gıda maddelerinin her geçen gün pahalandığını ileri sürerek, "Bizim buradaki konuşmalarımızla millet çok ilgilenmiyor. Çünkü milletin derdi, akşam tencere nasıl kaynayacak." dedi.

Afşin Elbistan Termik Santrali'nde yüzlerce çalışanın işten çıkarıldığı ve yerlerine Nepal'den getirilen işçilerin yerleştirildiğini öne süren Öztunç, bölge halkının işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını iddia etti.

"Enflasyonun da ekonomik sorunların da farkındayız"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, milletin gündemindeki sorunların çözümü için büyük çaba sarf ettiklerini, bundan sonra da aynı çabayı göstereceklerini belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda büyük sorunlar yaşadığının altını çizen Yegin, "Dünyada pandemi yaşanmadı mı, tedarik zincirlerinde sıkıntı olmadı mı, bölgesel krizler yaşanmadı mı, komşularımızın tüm kaosunun bizim ülkemize yöneldiği durumlar yaşamadık mı? Biz bu ülkede yangınlar, afetler, kuraklıklar yaşamadık mı? Asrın felaketi depremlerle karşılaşmadık mı? Hem küresel, hem bölgesel hem de kendi içimizde birçok sorunlar yaşadık ama hepsiyle mücadelemizi sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Orhan Yegin, şöyle devam etti:

"Enflasyonun da ekonomik sorunların da farkındayız. Bunları ortadan kaldırmak için büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Ülkemizi bölgesel savaşların dışında tutmaya devam edeceğiz, bizi savaşa çekmeye çalışanların oyunlarına uymayacağız."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

