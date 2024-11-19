Partisinden istifa eden Cemal Enginyurt, aldığı teklifleri canlı yayında açıkladı - Son Dakika
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Politika

Partisinden istifa eden Cemal Enginyurt, aldığı teklifleri canlı yayında açıkladı

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Demokrat Parti'den ayrıldığını açıklayan Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında ''On binlerce insan aradı beni. İYİ Parti'ye Zafer'e CHP'ye davet eden insanlar oldu'' açıklamasında bulundu.

19.11.2024 14:40  Güncelleme: 14:57
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Demokrat Parti'nin 15. Olağanüstü Kongresi'nin ardından partisinden ayrıldığını duyuran Milletvekili Cemal Enginyurt'un hangi partiye geçeceği merak konusu oldu. Çeşitli iddialar öne sürülürken; Enginyurt katıldığı canlı yayında davet edildiği partileri açıkladı.

" Türkiye'de ismini duymadığımız partilerden bile aradılar" diyen Enginyurt, "CHP'den İYİ Parti'den Zafer'den. Salih'te bende Demokrat Parti'den ayrılırken üzüldük. Salih oraya 35 yıl boyunca hizmet etti. Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'nı bıraktı Salih DP'ye gelebilmek için. Demokrat Parti'den ayrılınca bu yüzden moralimiz bozuldu. On binlerce insan aradı beni. İYİ Parti'ye Zafer'e CHP'ye davet eden insanlar oldu" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRAT PARTİ BÜYÜMEYİ İSTEMİYOR"

Enginyurt istifa sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarda ise "Demokrat Parti büyümeyi istemiyor. Küçük olsun benim olsun anlayışında ilerlediğini gördüm. Ben mücadeleci bir adamım. Ben doğru bildiğimi ortaya koyan adamım. Ama 17 Kasım kongresini gereksiz buldum. Bu kongreyle hedefe gidilemeyeceğini gördüğümden dolayı Demokrat Parti'de olmayı zaman kaybı olarak gördüm. Mücadele etmek üzere, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenlerin karşısında, özgürlüğü yok etmek isteyenlerin karşısında mücadele etmek için bağımsız olarak yoluma devam edeceğim" sözlerini sarf etti.

"BİR YOL ARAYACAĞIZ"

Gelecek döneme dair de konuşan Enginyurt, "Merkez Sağda çalışmış arkadaşlarımızla birlikte istişare, uzlaşı yaparak bir yol arayacağız. O yol ne kadar sürer bakacağız. Merkez sağı ayağa kaldırırsak büyük memnuniyet duyacağız. Merkez sağı kuramadık diye sıkıntıya düşmeyeceğiz. Ben bu ülkede çocukların kızların kadınların öldürülmediği bir ülke istiyorum. Yaşar Güler'in kendi teğmenlerine ceza vermeyen bir ülke istiyorum. Bunun için üzerime ne düşerse yapacağım. Erdoğan'ın bu ülkede iktidar olmaması için her şeyi yapacağım" diye konuştu.

NE DEMİŞTİ?

Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı "Bugün önemli bir karar alıyorum. 4 yıldır Demokrat Parti'de göre alıyorum. Bu partide güzel insanlar tanıdım. Demokrat Parti'yi ayağa kaldırmak için mücadele verdim. Lakin, Merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi. Bu maksatla hareketle, 2025 yılı Mart ayı için kongre kararı alınmıştı. Kongreye kadar merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partide siyaset yapanların bir araya gelmesi ile merkez oluşturulmasını istedik. Fakat aniden, Demokrat Parti kongre kararı aldı" açıklaması ile Demokrat Parti'den istifa etmişti.

Partisinden istifa eden Cemal Enginyurt, aldığı teklifleri canlı yayında açıkladı

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Son Dakika Politika Partisinden istifa eden Cemal Enginyurt, aldığı teklifleri canlı yayında açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Yılmaz:
    gittiğin yeri karıştırıp başka yere takla bu kaçıncı takla olur acaba 8 7 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Memleketin hali 3 2 Yanıtla
  • recep balcı:
    bakanlık bile teklif eden olur fuzuli işler bakanlığı mesela ?? 1 1 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    işinizi iyi yapıyorsunuz!! Herkesin bildiği Dertleri dillendiriyor, Yoksulluktan bahsediyor İşinizi yürütüyorsunuz. hepiniz için geçerli bu. siyaset insanlığın Bulduğu En Nalet iş! Gerçekte bu ülkede Milleti düşünen yok. Zenginler yolunu Tutturanlar Millet vekili ve Belediye başkanı oluyor. Ne zamanki Üniversitelerden işi Ehli Siyasiler çıkar. bu ülke ozaman kurtulur 2 0 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    vekilliği açık arttırmaya çıkardım diyor yani...kim daha çok verirse onun borusunu öttürürüm demeye getiriyor fırfır kubi.. 2 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Deseler yarın öleceksin yarına kadar siyaset yapmaya devam edecek yeter yeter artık biraz gençler yapsa 1 0 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    sana teklif edenin ..aklı yok 0 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Elinize baston alıp yoğun bakımda olsanız bile ölene kadar siyaset yapacaksınız artık biraz gençler yapsa gençleri uyuşturdular yaşlılara birşey olmasın 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Gultekin:
    takla cemal akpartiye geçerse şaşırmam 0 0 Yanıtla
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