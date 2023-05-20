Pazarda broşür dağıtımı yapan CHP'lilere esnaftan, "PKK dışarı" sloganlı provokasyon! - Son Dakika
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Pazarda broşür dağıtımı yapan CHP'lilere esnaftan, "PKK dışarı" sloganlı provokasyon!

20.05.2023 12:04

Kütahya'da kurulan semt pazarında, Cumhurbaşkanı Seçimi için broşür dağıtan CHP'lilere pazar yeri esnafı tepki gösterdi. Kısa sürede tırmanan gerginlik sırasında bir grup esnaf, "PKK dışarı" şeklinde sloganlar atarak, CHP'li görevlileri adeta provoke etti.

Fatih Mahallesi'nde kurulan perşembe pazarı ile Gaybi Efendi Mahallesi'ndeki cuma pazarında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun broşürlerini dağıtmak isteyen CHP Kadın Kolları üyelerinin de aralarında bulunduğu partili grup ile esnaf arasında tartışma yaşandı.

Pazarda broşür dağıtan CHP'lilere esnaftan tepki! 'PKK dışarı' sloganları attılar

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede büyüyen arbede esnasında terör örgütü aleyhine sloganlar atan esnaf, partililerin pazar yerini terk etmesini istedi. Pazar yerinde tansiyon düşmeyince polis müdahale ederek tarafları yatıştırdı.

YORUMLAR (2)
  • Erdinç Uzuner: Evet good by Kemal hâlâ masaya ortak arıyor,ne kadar tehlike verdin durup dururken maalesef. Cevap Yaz 30 4 Yayından Kaldır
  • Bülent Yalvaç: Rabbim Türkiye ve İslam düşmanlarına fırsat vermesin Türkiye mizi muzaffer eylesin amin Cevap Yaz 31 2 Yayından Kaldır
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Kütahya'da Esnaf ile Millet İttifakı Temsilcileri Arasında Gerginlik Kütahya'da Esnaf ile Millet İttifakı Temsilcileri Arasında Gerginlik

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Son Dakika Politika Pazarda broşür dağıtımı yapan CHP'lilere esnaftan, 'PKK dışarı' sloganlı provokasyon! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pazarda broşür dağıtımı yapan CHP'lilere esnaftan, "PKK dışarı" sloganlı provokasyon! - Son Dakika
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