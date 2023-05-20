Fatih Mahallesi'nde kurulan perşembe pazarı ile Gaybi Efendi Mahallesi'ndeki cuma pazarında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun broşürlerini dağıtmak isteyen CHP Kadın Kolları üyelerinin de aralarında bulunduğu partili grup ile esnaf arasında tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyen arbede esnasında terör örgütü aleyhine sloganlar atan esnaf, partililerin pazar yerini terk etmesini istedi. Pazar yerinde tansiyon düşmeyince polis müdahale ederek tarafları yatıştırdı.
Son Dakika › Politika › Pazarda broşür dağıtımı yapan CHP'lilere esnaftan, 'PKK dışarı' sloganlı provokasyon! - Son Dakika