Pehlivan; "29 Ekim, Türkiye için yeniden diriliştir" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Pehlivan; "29 Ekim, Türkiye için yeniden diriliştir"

Pehlivan; "29 Ekim, Türkiye için yeniden diriliştir"

Milliyetçi Hareket Partisi 13. Dönem MYK Üyesi Burak Pehlivan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında "Cumhuriyet, bağımsızlık ülküsü etrafında mutlak anlamda buluşan ve birleşen aziz milletimizin, örneğine az rastlanır bir irade ve cesaret ile zafere...

29.10.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi 13. Dönem MYK Üyesi Burak Pehlivan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında "Cumhuriyet, bağımsızlık ülküsü etrafında mutlak anlamda buluşan ve birleşen aziz milletimizin, örneğine az rastlanır bir irade ve cesaret ile zafere ulaştırdığı Kurtuluş Savaşımızın neticesidir" dedi.

Her karışı şehit kanları ile sulanmış bu ülke topraklarının, sıradan bir toprak parçası değil şehit ve gazilerin fedakarlıkları ile aziz vatana dönüştüğünün unutulmaması gerektiğini belirten MHP 13. Dönem MYK Üyesi Burak Pehlivan, "Her köşesinde isimli isimsiz nice kahramanın kefensiz yattığı bu cennet vatanda Cumhuriyet'in ilanıyla yeni bir dönem başlamıştır. Cumhuriyet, Türk milletinin kendi kaderine bizzat yön ve istikamet vermesini sağlayarak egemenliğin sahibini tescillemiştir. Aziz Milletimiz kurtuluş destanını şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla, Cumhuriyeti de bu gururla yaşamış ve yaşatmaya devam etmektedir. 29 Ekim 1923 tarihi diriliş ve yükseliş eşiğidir. Türkiye Cumhuriyeti zalime korku, mazluma güven vermiş, milli birlik ve beraberliğin güvencesi haline gelmiştir. Türk milleti bundan 101 yıl önce tarihinin en büyük yeniden doğuşlarından birine imza atarak yedi düveli ve maşalarını önüne kattığı gibi vatan topraklarından sürüp çıkarmış, işgal planlarını, esaret projelerini yırtıp atmıştır. Bugün de Aziz Milletimiz Cumhuriyetle birlikte elde ettiği kazanımlara dört elle sarılmış küresel oyunlara gereken uyanıklığı göstermektedir. Türk Milletinin üstün feraseti perde arkasındaki her oyunu görmekte emperyalist emellere set olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Lider Ülke ve Dünya'da Küresel güç olma yolunda, devletimiz ve milletimiz ile el ele emin adımlarla yürümektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Burak Pehlivan, Yerel Haberler, Politika, Türkiye, 29 Ekim, Son Dakika

Son Dakika Politika Pehlivan; '29 Ekim, Türkiye için yeniden diriliştir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:30:02. #1.12#
SON DAKİKA: Pehlivan; "29 Ekim, Türkiye için yeniden diriliştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.