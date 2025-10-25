Pentagon, 130 milyon dolarlık bağışla maaşları ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Pentagon, 130 milyon dolarlık bağışla maaşları ödeyecek

Pentagon, 130 milyon dolarlık bağışla maaşları ödeyecek
25.10.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı, kapanma nedeniyle maaş sıkıntısı yaşayan personeline 130 milyon dolarlık bağış kabul etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), personel maaşlarını ödemek için adı açıklanmayan bir ismin yaptığı 130 milyon dolarlık bağışı kullanacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, bakanlığın personelin maaşını ödemek için "genel bağış kabul yetkisi kapsamında 130 milyon dolarlık bir bağışı kabul ettiği" belirtildi. Parnell, "Bağış, askerlerin maaş ve yan haklarının karşılanması şartıyla yapıldı" ifadelerini kullandı.

TRUMP "ARKADAŞIM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte söz konusu bağışçıdan gelen ödemeye ilişkin, "Ben buna vatansever derim" ifadelerini kullanmıştı. Trump, "arkadaşım" olarak nitelendirdiği bağışçının ismini açıklamaktan kaçınmış, söz konusu kişinin tanınmak istemediğini söylemişti.

ABD'de hükümetin kapanması uzarsa maaş alamama riskiyle karşı karşıya olan yaklaşık 2 milyon asker bulunuyor.

HÜKÜMET KAPANMIŞTI

ABD Kongresi'nde yaşanan bütçe anlaşmazlığı, ülkede siyasi krize neden oldu. Temsilciler Meclisi'nin hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören bir geçici bütçe tasarısını 19 Eylül'de onaylamasına rağmen, Senato'daki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bu konuda anlaşmaya varamadı. Senato'nun mali yılın sonu olan 30 Eylül'e kadar geçici bütçeyi onaylamaması nedeniyle hükümet, yeni mali yılın başlangıcı olan 1 Ekim itibariyle harcama yetkisini kaybetti. Böylece ABD hükümeti 2018'den bu yana ilk kez kapanmış oldu.

GEÇİCİ BÜTÇE TASARILARI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

ABD'de 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıla ait bütçenin Kongre tarafından zamanında onaylanmadığı durumlarda hükümetin geçici bütçeleri kullanması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanmadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini askıya almak zorunda kalıyor. Bu süreçte hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu personeli zorunlu izne çıkarılırken, ordu, istihbarat ve kamu hastaneleri gibi kritik kurumlarda çalışanlar ise maaşlarını yeni bütçe kabul edilene kadar alamıyor.

Kaynak: İHA

Politika, Savunma, Ekonomi, Hükümet, Son Dakika

Son Dakika Politika Pentagon, 130 milyon dolarlık bağışla maaşları ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Merdan Yanardağ’ın Emniyet’teki ifadesi ortaya çıktı Merdan Yanardağ'ın Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı
Osimhen’in arkadaşı geliyor Galatasaray’dan bomba bir transfer daha Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

13:01
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var
12:23
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek İşte etiketleri değişecek modeller
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller
12:23
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu
12:17
Tolgahan Sayışman Umre ziyaretinde yorgunluğa yenik düştü
Tolgahan Sayışman Umre ziyaretinde yorgunluğa yenik düştü
11:45
Salonda kıyamet koptu İşte Ali Koç’un Fenerbahçe’ye cebinden verdiği para
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para
11:11
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 13:25:50. #7.13#
SON DAKİKA: Pentagon, 130 milyon dolarlık bağışla maaşları ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.