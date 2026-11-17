ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Siyasi İşler Müsteşarı Elbridge Colby, Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine yönelik saldırılarına ilişkin, "Bizim değerlendirmemiz bu tür saldırıların savaşın sona ermesini sağlamakta etkili olmadığı ve Rusya'nın cephe hattındaki ilerleyişini durdurmaya da katkıda bulunmadığı yönünde" dedi.

Pentagon Siyasi İşler Müsteşarı Elbridge Colby, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının açılışında konuştu. İngiltere ve Almanya'nın eş başkanlığında yapılan toplantının açılışında ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Temas Grubu üyesi ülkelerin temsilcilerine hitap etti.

"Rusya'ya gerilimi düşürmek için pek çok farklı yol önerdik"

Ukrayna Savunma Bakanın Yevheniy Khmara'nın da katılımıyla gerçekleşen toplantıya uzaktan bağlanan Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupalı müttefiklerinin depolarında bekleyen hava savunma füzelerine acilen ihtiyaçları olduğunu söyledi. Jet motorlu insansız hava araçlarına karşı F-16'ları da kullandıklarını aktaran Zelenskiy, "F-16 güçlü bir savaş uçağı ancak çok fazla bakım gerektiriyor. Onarım ve yeniden uçuşa hazırlanma için yerde uzun süre kalması gerekiyor. Bu da şu anda elimizde bulunan, Şahed İHA'larını ve füzelerini düşüren F-16'ların uçmak yerine zamanlarının önemli bir bölümünü bakımda geçirdiği anlamına geliyor. Dolayısıyla daha fazla savaş uçağına, daha fazla F-16'ya ihtiyacımız var" dedi.

Zelenskiy, İsveç yapımı Gripen ile Fransa yapımı Rafale uçaklarının da en kısa sürede Ukrayna semalarında olması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Ukrayna'nın altyapısına saldırı olduğunda Ukrayna'nın cevap verebildiğinin Rusya tarafından görüldüğünü ifade eden Zelenskiy, "Rusya'ya gerilimi düşürmek için pek çok farklı yol önerdik. Her seferinde ya hayır diyorlar ya da yalnızca zaman harcıyorlar. Bu sırada Rusya her gün altyapımıza, enerji sistemimize ve ulaşım güzergahlarımıza saldırıyor" dedi.

Ukrayna kuvvetlerinin işgal altındaki Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprüyü vurduklarını söyleyen Zelenskiy, Ukraynalı silah üreticilerinin hedefleri büyük isabet ve güçle vurabilen insansız hava aracı ve füzeler geliştirdiğini ancak daha fazlası için finansmana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Zelenskiy, bu çerçevede NATO'nun Ankara zirvesinde verilen 8 milyar euroluk ilave destek taahhüdünün yerine getirilmesini talep etti.

İngiltere'den Ukrayna'ya 240 milyon poundluk ilave destek

Toplantının açılışında söz alan İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ise İngiltere'nin Ukrayna'ya 240 milyon sterlinlik ilave destek sağlayacağını duyurdu. Streeting, "Ukrayna'nın kış dönemindeki en acil hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 240 milyon pound sağlayacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu destek, beraberindeki fırlatma sistemleriyle birlikte binden fazla ilave kısa menzilli hava savunma füzesini kapsayacak" ifadelerini kullandı.

Streeting, bunlar arasında Avrupa'nın çeşitli yerlerinden temin edilen bir düzineden fazla hava savunma radarı da bulunacağını söyledi. Streeting, "Bu sistemlerin, Rusya'nın Ukrayna şehirlerini ve altyapısını vurmak için kullandığı jet motorlu Şahed İHA'larına karşı etkili olduğu kanıtlandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatlar aralık ayında başlayacak. Bu destek, İngiltere'nin kış öncesinde Ukrayna'ya zaten sağladığı 400 karadan havaya füzenin devamı niteliğinde olacak" dedi.

"Rusya başarılı olursa sonuçları hem Ukrayna hem de Avrupa için çok ağır olur"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Ukrayna'nın savaşın beşinci kışına girdiğini ifade ederek, "Bu kış, öncekilerden daha zor geçme tehlikesi taşıyor. Rusya, destekçilerinin yardımıyla saldırı İHA'ları ve balistik füze stokunu daha da genişletti" dedi.

Rusya'nın karada askeri başarı elde edemediği için Ukrayna'yı havadan terörize ettiğini söyleyen Pistorius, "Geçen ay Ukrayna, başarılı karşı taarruzlar ile kaybettiğinden daha fazla toprak ele geçirdi. Aynı dönemde 50 binden fazla Rus askeri öldü veya yaralandı. Bu, 2022 Şubat'ında başlayan geniş çaplı işgalden bu yana görülen en yüksek sayı" dedi.

Buna rağmen Ukrayna'nın durumunun kırılganlığını koruduğunu ifade eden Alman bakan, "Rusya, Ukrayna halkının direncini kırmak için Kiev, Odesa ve diğer büyük şehirlerde kasıtlı olarak insani acil durumlar oluşturmaya çalışabilir. Rusya başarılı olursa sonuçları hem Ukrayna hem de Avrupa için çok ağır olur" dedi.

Rutte'den müttefiklere yeni destek taahhütleri vermeleri çağrısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise bu toplantının zorlu kış mevsimine girilen dönemde müttefiklerin bu yıl bitmeden Ukrayna'ya destek taahhütlerinde bulunmaları için son fırsat olduğunu söyledi. Rutte, "Rusya'nın Ukrayna şehirlerini ve kritik altyapısını bombalamasıyla neler yaşandığını hepimiz gördük. Dolayısıyla bugün burada vereceğiniz destek her zamankinden daha önemli" dedi.

Rutte, Ukrayna'nın önceliklerinin hava savunması ve İHA üretimi olduğunu ve bu nedenle ABD'nin sağlayabildiği miktarda büyük miktarda teçhizatı Ukrayna'ya tedarik etmeye devam etmesi için Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçları Listesi (PURL) ve diğer NATO mekanizmalarının finanse edilmeye devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Pentagon müsteşarı, Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine yaptığı saldırıları eleştirdi

Toplantının açılışında söz alan ABD Savunma Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Elbridge Colby ise Ukrayna kuvvetlerinin Avrupa'nın devam eden desteği sayesinde dirençli bir savunmayı sürdürdüğünü söyledi. Colby, "Ukrayna, ekim ayında üst üste ikinci ay Rusya'dan daha fazla toprak kazandı. Rus kuvvetleri ise savaşın en yüksek aylık kaybını verdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri haklı olarak cephe hatlarını savunmaya odaklandı. Yenilikçi bir orta menzilli saldırı harekatı yürüttü, yeni İHA teknolojileri ve taktikleri kullanarak lojistik akışını kesti ve Rus ilerleyişini engelledi. Bunun çok etkili olduğu görüldü" dedi.

Diğer yandan Ukrayna'nın savunma stratejisini savaşın sona ermesi için gerekli şartları oluşturması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Colby, "Kamuoyundaki tartışmalar Rus halkına acı çektirmeyi amaçlayan, cephe gerisinin derinliklerine yönelik saldırıların neden olduğu gösteriye odaklanırken, bizim değerlendirmemiz bu tür saldırıların savaşın sona ermesini sağlamakta etkili olmadığı ve Rusya'nın cephe hattındaki ilerleyişini durdurmaya da katkıda bulunmadığı yönünde" dedi.

Colby, "Özellikle Wildberries gibi sivil altyapıyı hedef alan bu tür saldırılar, muhtemelen Rus kamuoyunun kararlılığını ve Kremlin'in gerilimi tırmandırma isteğini daha da güçlendirdi. Ayrıca cephe gerisinin derinliklerine yönelik saldırılarda avantaj dengesinin Moskova'dan yana olabileceğini de belirtmek önemli" dedi.

Bunun Ukrayna'nın elleri arkasından bağlı biçimde savaşmaya zorlanması manasına gelmediğini söyleyen Pentagon müsteşarı, "Aksine açık olmamız gereken nokta, desteğimizin odağının Ukrayna'nın cephe hattını tutma ve mümkün olduğunda kazanım elde etme kapasitesini güçlendirmek ve geliştirmek olması gerektiğidir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Washington yönetiminin savaşı sona erdirme konusundaki kararlılığını koruduğunu ifade eden Colby, "Ancak kış gelirken Rusya'nın uzun vadeli bir mücadele için daha fazla insan gücü toplamaya ve savaş ekonomisini seferber etmeye devam edeceği anlaşılıyor" dedi.

Colby, bu nedenle Ukrayna'nın ihtiyaçlarının karşılanması için Avrupa'dan sağlanan finansman ile Amerikan silahlarının satın alınarak Ukrayna'ya tedarik edilmesine yönelik PURL girişimine güçlü finansman desteğinin sürmesi gerektiğini söyledi. Colby, "Kış ayları boyunca Rusya'nın kazanım elde etmesini önlemesi için kritik mühimmat akışının sürdürülmesi şart. Ancak bu sorumluluk esas olarak Avrupa'nın omuzlarında olacak" ifadelerini kullandı.