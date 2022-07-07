Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer - Son Dakika
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Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer

07.07.2022 00:34

Basın toplantısı düzenleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO'dan ayrılması gerektiğini savunarak çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Perinçek, "NATO'dan çıkarsak domates, patlıcan fiyatları düşer. Çünkü NATO'nun mazotu yok, NATO'nun elektrik enerjisi yok, NATO'nun doğalgazı yok." dedi.

İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin NATO'da çıkması gerektiğini vurgulan Perinçek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"NATO'DAN ÇIKARSAK FİYATLAR DÜŞER"

Brüksel merkezli oluşumun yalnızca bir dış politika sorunu olmadığını belirten Perinçek, düzenlediği basın toplantısında, "Aynı zamanda ekmeğimizle, aşımızla ilgili bir sorun. NATO'dan çıkarsak domates, patlıcan, fiyatları düşer." dedi.

RUSYA'DAN UCUZ FİYATA ENERJİ ALIRIZ

Perinçek, iddiasının gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Çünkü NATO'nun mazotu yok, NATO'nun elektrik enerjisi yok, NATO'nun doğalgazı yok. NATO'dan çıkarsak Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan, Katar'dan hatta Suudi Arabistan'dan ucuza enerji alırız."

"NATO'DAN ÇIKMAK MÜMKÜN"

Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreceksiniz, Suudi Arabistan da NATO'ya ve Amerikan emperyalizmine kafa tutmaya başlayacak, hatta başladı. Türkiye'nin ucuz enerji bulması NATO'dan çıkması ile mümkün."

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Doğu Perinçek, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer - Son Dakika
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