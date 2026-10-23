Peskov, Rus dizeli yüklü 40 bin tonluk tankerin New York\'a doğru yola çıktığını açıkladı

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus dizelini taşıyan ilk tankerin ABD'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

ABD ile Rusya arasında varılan dizel anlaşması hayata geçirildi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus dizelini taşıyan ilk tankerin ABD'ye doğru yola çıktığını ve düzenli olarak daha fazla sevkiyatın devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Rus resmi haber ajansı RIA Novosti'nin gemi takip verilerine göre yaklaşık 40 bin ton dizel yüklü tanker, New York'a doğru gitmek üzere Rusya'nın Baltık limanı Primorsk'tan ayrıldı. Tankerin 10 Kasım Salı günü New York'a ulaşması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Rus dizelinin ABD ve küresel pazarlara tedariki konusunda anlaşmaya varmıştı.