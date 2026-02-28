İran Cumhurbaşkanı'ndan Saldırıya Tepki - Son Dakika
İran Cumhurbaşkanı'ndan Saldırıya Tepki

28.02.2026 21:36
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Hürmüzgan eyaletinde bir ilkokula düzenlediği, 85 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, "Bu vahşi eylem, milletimizin tarihi hafızasından asla silinmeyecektir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde İsrail'in bir ilkokula düzenlediği, 85 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. ABD ve İsrail'i kınayan Pezeşkiyan, "Minab kentindeki ilkokulda yaşanan acı olay ve ABD ile İsrail'in sivil hedeflere yönelik saldırısı sonucu onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, İran milletini ve tüm vicdan sahibi insanların kalbini derinden yaralamıştır. Bu vahşi eylem, bu topraklara yönelik saldırganların sayısız suçlarının kara siciline eklenen yeni bir sayfadır ve milletimizin tarihi hafızasından asla silinmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Minab halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "Bu insanlık dışı eylemi en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Minab halkına ve İran milletine taziyelerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlar yaralıların durumuna derhal ve kesintisiz şekilde müdahale etmelidir" ifadelerine yer verdi.

Saldırıda 85 öğrenci hayatını kaybetmişti

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları kapsamında, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde sabah saatlerinde bir ilk ilkokul hedef alınmıştı. İran basını, 85 öğrencinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda öğrencinin ise yaralandığını yazmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Mesud Pezeşkiyan, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

