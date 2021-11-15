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Piar Araştırma'ya göre Millet ve Cumhur ittifakları başa baş - Son Dakika

Piar Araştırma'ya göre Millet ve Cumhur ittifakları başa baş

15.11.2021 11:17
Piar Araştırma'ya göre Millet ve Cumhur ittifakları başa baş

PİAR Araştırma, ekim ayında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, kararsızlar dağıtılmadan önce Ak Parti oy oranı yüzde 23,6 olarak tabloya yansıdı. CHP yüzde 20,5 ile devam etti; MHP yüzde 6,7; HDP yüzde 8,9; İyi Parti yüzde 9,6; Deva Partisi 4,6; Saadet Partisi ise yüzde 1 oy oranına ulaştı.

PİAR Araştırma şirketi, ekim ayında yaptığı Türkiye gündemi araştırmasında vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu sordu. Türkiye genelini temsil eden 26 ilde, 2520 katılımcı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirilen anketin sonuçları şirketin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ankette iki detay ise dikkat çekti. Kararsızlar dağıtılmasına rağmen AKP'nin yüzde 30'u aşamadığı görülürken DEVA Partisi ise yüzde 6'ya dayanıyor.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARINDA, KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE

Piar Araştırma şirketi anket sonuçlarını yayınladı

AKP'nin oy oranı yüzde 23.6 olarak belirlenirken

CHP yüzde 20.5,

İYİ Parti yüzde 9.6,

MHP yüzde 6.7,

HDP yüzde 8.9,

DEVA Partisi yüzde 4.6 ve

Saadet Partisi ise yüzde 1 oy oranına ulaştı.

AKP ve CHP arasındaki fark yüzde 3.1 olarak belirlenirken, kararsızlar ve oy kullanmayanların oranı 22.9 olarak ölçüldü.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA

AKP'nin oy oranı yüzde 30.6,

CHP yüzde 26.6,

İYİ Parti yüzde 12.4,

MHP yüzde 8.7,

HDP yüzde 11.5,

DEVA Partisi yüzde 6.0 ve

Saadet Partisi ise yüzde 1.3 oy oranına ulaştı.

Piar Araştırma'ya göre Millet ve Cumhur ittifakları başa baş

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Son Dakika Politika Piar Araştırma'ya göre Millet ve Cumhur ittifakları başa baş - Son Dakika


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