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MSB Kaynakları: (Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine ilişkin) Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek.
MSB Kaynakları: (Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine ilişkin) Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır.
Son Dakika › Politika › PKK Fesih Süreci Başladı - Son Dakika
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