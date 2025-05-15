PKK Fesih Süreci Başladı

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MSB Kaynakları: (Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine ilişkin) Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek.

MSB Kaynakları: (Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine ilişkin) Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır.