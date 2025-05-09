PKK\'nın kongre kararına DEM Parti\'den ilk yorum

Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs tarihinde toplandı. Kongrede alınan kararların kısa sürede açıklanması beklenirken DEM Parti'den açıklama sonrası ilk yorum geldi.

PKK KONGRESİNİ TOPLADI

Terör örgütü PKK, kongresini PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde toplandığını duyurdu. Örgütten yapılan açıklamada, "Alınan karar, bilgi ve belgeler yakın zamanda paylaşılacaktır. Tarihi öneme sahip bir karar alındı" denildi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Adıyaman'daki Merinos Taziye Evi'nde taziyeye katılan Buldan, gazetecilere açıklama yaptı.

PERVİN BULDAN: BARIŞI SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E ARMAĞAN EDECEĞİZ

Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet dileyen Buldan, şöyle konuştu:

"Bugün onun taziyesi için Adıyaman'a geldik ama bugün başka bir haber de geldi bize. PKK'nın yaptığı açıklama doğrultusunda kongresini topladığını ama detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacağını duyurdular. Bu tabii ki önemli gelişmeydi. Başlı başına kongrenin toplanması bile bu sürece verdikleri önem ve katkı anlamında anlaşılmalıdır. Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek artık. Türkiye istediği barış sürecine, demokratikleşme sürecine elbette çok daha hazırlıklı ve çok daha farklı bir şeyle girecek. Ben açıkçası tarihi bir dönem olarak değerlendiriyorum bu açıklamayı. Ancak bugünü Sırrı Süreyya Önder'in görmesini çok arzu ederdim. Emeği çok büyük. Bugünü göremedi ama bu emeği asla Türkiye halkları unutmayacak. Biz de bu barışı ona armağan edeceğiz."

"KOLAY BİR ŞEY OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Detaylı açıklamanın ne zaman yapılacağına dair ellerinde bilgi olmadığını dile getiren Buldan, şöyle devam etti:

"Şimdi sıra demokratikleşme alanında adımların atılması, bu çok önemli elbette ki. Biz bu sürece inanıyoruz, bu sürece güveniyoruz. Türkiye'ye barışın geleceğine yürekten inanıyoruz. Bunun için mücadelemize devam edeceğiz. Kolay bir şey olmadığını biliyoruz. Yıllardır verilen bir emek var. Bu emeğin çabaları ve bu emeğin en azından bu sürece gelmesi bile büyük bir şey. Şimdi herkes barışa odaklansın. Türkiye'nin geleceğine odaklansın ve atılacak adımlar elbette Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar olacaktır."

SUİKAST İDDİALARINA YANIT

Gazetecilerin, Sırrı Süreyya Önder'in aracına suikast düzeneği konulduğuna ilişkin sorusunu yanıtlayan Buldan, konuyla ilgili parti sözcüsünün açıklama yaptığını, soruşturmanın kısa sürede sonuçlanmasını talep ettiklerini söyledi. Buldan, İtalya'da geçirdiği trafik kazasını da suikast girişimi olarak değerlendirmeyi doğru bulmadığını sözlerine ekledi.